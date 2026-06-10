Hình ảnh Hải Tú bên Sơn Tùng

Sơn Tùng vừa chia sẻ loạt ảnh hậu trường quay "Come My Way". Trong đó, sự xuất hiện của Hải Tú gây chú ý.

Trên fanpage, Sơn Tùng đăng tải loạt ảnh hậu trường của MV Come My Way. Trong đó, nam ca sĩ cùng ê-kíp tập trung trong nhiều phân cảnh quay quan trọng ở Mỹ và Việt Nam.

Anh cũng gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh tới đội ngũ sản xuất, thực hiện sản phẩm đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm. "Dự án này là một hành trình rất dài, mang lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nói cách khác, sản phẩm đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Bản thân đã thực sự đã tận hưởng từng khoảnh khắc khi thực hiện dự án này", Sơn Tùng chia sẻ.

Hải Tú hiện diện trong nhiều ảnh hậu trường quay MV Come My Way. Ảnh: M-TP.

Đáng chú ý, Hải Tú hiện diện trong nhiều ảnh hậu trường. Cô diện trang phục đơn giản, đứng bên cạnh hỗ trợ Sơn Tùng. Trong một số khoảnh khắc, Hải Tú được khen rạng rỡ, xinh đẹp.

Trong phần credit của MV, Hải Tú được cho là đảm nhận vị trí Project & Artist Manager. Trước đó, trong MV Đừng làm trái tim anh đau ra mắt tháng 6/2024, cô cũng được ghi nhận với vai trò Project Manager.

Thời gian qua, Hải Tú không hoạt động nhiều trên mạng xã hội. Gần như mỗi tháng cô chỉ đăng hình một lần, tần suất ít hơn hẳn những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, các bài đăng của cô vẫn thu hút sự chú ý với lượt tương tác lớn.

Đầu tháng 7/2025, Hải Tú vướng ồn ào liên quan đến loạt ảnh nhạy cảm. Thời điểm đó, loạt ảnh được cho là của Hải Tú, chụp tại studio, đăng tải vào tháng 7/2018 bất ngờ lan truyền. Trong bộ hình, người mẫu chụp nude với nhiều màn tạo dáng được cho là nhạy cảm. Hải Tú và công ty quản lý giữ im lặng, không lên tiếng về loạt hình.

Hải Tú và chuyện tình cảm với Sơn Tùng cũng liên tục gây ồn ào dù hai người luôn giữ im lặng. Giữa năm 2025, Hải Tú đăng vlog du lịch biển. Hải Tú bị cho là ẩn ý cùng đi du lịch với Sơn Tùng. Bởi chỉ vài ngày trước đó, Sơn Tùng cũng đăng ảnh ở biển. Khán giả cho rằng Hải Tú dường như đang muốn tiết lộ chuyện tình cảm của cô với nam ca sĩ sinh năm 1994.