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Giải trí

Cẩm Ly thi hoa hậu quốc tế

  • Thứ tư, 10/6/2026 11:53 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Á hậu Đỗ Cẩm Ly là đại diện tiếp theo tại Miss Cosmo 2026. Người đẹp đang hoàn thiện các kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi.

Sáng 10/6, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công bố Á hậu Đỗ Cẩm Ly sẽ là cái tên tiếp theo tham gia Miss Cosmo 2026.

Trên trang cá nhân, Đỗ Cẩm Ly cho biết: "Với tôi, đây là cơ hội để kết nối và giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc. Ly rất mong chờ hành trình cùng những người bạn mới đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời lan tỏa tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, cởi mở, sẵn sàng hội nhập nhưng luôn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc".

Người đẹp cũng đang hoàn thiện các kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng.

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Đỗ Cẩm Ly thi Miss Cosmo 2026. Ảnh: FBNV.

Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết sẽ đồng hành với Cẩm Ly để chuẩn bị hành trang đầy đủ, từ việc đào tạo kỹ năng đến kết nối với các chuyên gia phù hợp.

Trước Cẩm Ly, đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025 là Phương Linh. Song người đẹp chỉ dừng chân ở top 10 cuộc thi. Thí sinh Yolina Lindquist, đến từ Mỹ đăng quang ngôi vị cao nhất. Trong khi ngôi vị á hậu thuộc về Chelsea Fernandez (Philippines).

Á hậu Cẩm Ly, sinh năm 2003, theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô sở hữu sắc đẹp hài hòa, với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-61-97 cm. Người đẹp sở hữu nụ cười tươi tắn, khuôn mặt sắc sảo, cá tính.

Trước đó, tại cuộc thi Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, ngoài vương miện á hậu, cô còn lọt top 5 Người đẹp Tài năng, top 12 Người đẹp Thời trang và top 5 Người đẹp Bản lĩnh.

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