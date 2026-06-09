Tạm hoãn đêm nhạc của Tuấn Hưng

Tuấn Hưng thông báo tạm hoãn đêm nhạc "Góc ban công - Vệt nắng". Anh cho biết cần thêm thời gian để hoàn thiện chương trình một cách trọn vẹn.

Trưa 9/6, Tuấn Hưng thông báo dời lịch đêm nhạc Góc ban công - Vệt nắng. Show nhạc dự kiến diễn ra tại Trung tâm văn hóa thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) vào ngày 13/6.

Theo Tuấn Hưng, anh mong muốn có thêm thời gian để hoàn thiện chương trình một cách trọn vẹn, từ âm nhạc, dàn dựng đến những tiết mục kết hợp đặc biệt dành cho khán giả.

Tuấn Hưng thông báo tạm hoãn đêm nhạc diễn ra vào ngày 13/6 tại Hà Nội. Ảnh: FBNV.

"Tôi luôn tin rằng sự chờ đợi của khán giả xứng đáng được đáp lại bằng một đêm nhạc chỉn chu và nhiều cảm xúc. Chính vì vậy, thay vì cố gắng thực hiện khi mọi thứ chưa đạt được như kỳ vọng, tôi lựa chọn lùi lại để có sự chuẩn bị tốt hơn. Thông tin về thời gian tổ chức mới sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian sớm nhất", nam ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ khách mời, khán giả, đối tác vì sự thay đổi đột ngột. Anh mong nhận được sự thông cảm và đồng hành từ phía mọi người trong các dự án âm nhạc tới đây.

Tuấn Hưng cho biết với những khán giả đã mua vé, ban tổ chức sẽ hoàn tiền theo quy định.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Tuấn Hưng hoạt động nghệ thuật tích cực. Anh chăm chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc. Cuối tháng 1, anh và các thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp sau 26 năm. Họ cho ra mắt MV Cảm ơn âm nhạc, đồng thời thực hiện live concert Bản Ghi Nhớ.

Vào tháng 5, Tuấn Hưng thông báo thực hiện show Góc ban công - Vệt nắng tại Hà Nội, với quy mô khoảng 600 khán giả. Bằng Kiều, Tú Dưa và nhiều nghệ sĩ cũng sẽ góp mặt trong đêm nhạc của Tuấn Hưng.

Thời gian qua, nam ca sĩ cũng tích cực tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc quan trọng. Trong một bài đăng vào giữa tháng 5, nam ca sĩ tiết lộ stress và thiếu ngủ trầm trọng.

"Thật ra thời gian qua mình thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều. Ngày nào cũng ít ngủ, nhiều thì cũng 5h sáng dậy rồi làm việc cả ngày. Cái đầu không suy nghĩ không được", Tuấn Hưng chia sẻ.