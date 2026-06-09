Bae Yong Joon xuất hiện ở Singapore

Vợ chồng tài tử được bắt gặp đi du lịch cùng con trai tại Singapore. Đáng chú ý, gia đình Park Shin Hye cũng có mặt trong chuyến đi này.

Theo Spotv News, khoảnh khắc hai gia đình Bae Yong Joon - Park Soo Jin và Park Shin Hye - Choi Tae Joon cùng xuất hiện tại sân bay Changi ở Singapore gây chú ý. Đây là lần hiếm hoi Bae Yong Joon lộ diện bên người thân trong chuyến du lịch.

Nam diễn viên diện trang phục đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt. Trong khi đó, Park Soo Jin mặc áo sơ mi trắng phối quần short năng động. Hai vợ chồng diện giày đôi, cùng di chuyển hành lý vào nhà ga số 4. Con trai của cặp sao cũng tự đeo balo, đi sát cha mẹ.

Bae Yong Joon và vợ con xuất hiện ở Singapore.

Đáng chú ý, chuyến đi này còn có sự góp mặt của vợ chồng Park Shin Hye và Choi Tae Joon. Nữ diễn viên The Heirs hiện mang bầu con thứ hai nhưng vẫn tự tay đẩy xe nôi và chuẩn bị hành lý. Ông xã Choi Tae Joon diện đồ giản dị, di chuyển xe đẩy với vali và con trai ngồi ở trên.

Chuyến nghỉ dưỡng của hai gia đình diễn viên tại Singapore được công chúng quan tâm. Theo truyền thông Hàn Quốc, Park Shin Hye và Park Soo Jin từng hợp tác trong bộ phim Flower Boys Next Door (2013) và giữ mối quan hệ tốt những năm qua. Trong khi đó, Choi Tae Joon vừa ký hợp đồng độc quyền với Blitzway Entertainment - công ty giải trí do Bae Yong Joon làm cổ đông lớn - vào tháng 2.

Gia đình Park Shin Hye cũng có mặt trong chuyến đi cùng vợ chồng Bae Yong Joon.

Bae Yong Joon và Park Soo Jin chính thức về chung một nhà vào tháng 7/2015, sau gần nửa năm hẹn hò. Cả hai đón con trai đầu lòng năm 2016 và con gái vào năm 2018. Tới năm 2022, cặp đôi chuyển đến định cư tại Hawaii.

Thời kỳ đỉnh cao, Bae Yong Joon được mệnh danh là "ông hoàng Hallyu" khi góp phần tạo nên sức hút cho nền giải trí Hàn Quốc. Sự nghiệp nam diễn viên họ Bae không có nhiều tác phẩm, song những bộ phim mà anh góp mặt đều để lại dấu ấn sâu đậm như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn, Bản tình ca mùa đông...

Bên cạnh diễn xuất, Bae Yong Joon còn đảm nhận công việc kinh doanh khi sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng và thành lập công ty giải trí Key East Entertainment. Năm 2018, SM Entertainment mua lại công ty với giá 47 triệu USD . Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn là cổ đông lớn nhất với 24,51% cổ phần tại thời điểm đó.