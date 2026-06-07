Vóc dáng săn chắc của con trai Angelina Jolie ở tuổi 17

Knox vừa tham gia một trận đấu Muay Thái tại Los Angeles (Mỹ). Anh chàng gây chú ý với vóc dáng săn chắc, rắn rỏi.

Theo TMZ, trong đoạn video do TMZ ghi lại tại một câu lạc bộ ở trung tâm Los Angeles, Knox (17 tuổi) đã tham gia một trận đấu Muay Thái. Dù dính vài đòn đau từ đối thủ, anh chàng vẫn giữ được bình tĩnh, sau đó liên tục tung ra những cú đá và đấm phản công chuẩn xác. Nhiều người hâm mộ nhận xét thần thái và đòn đánh quyết liệt của Knox trên sàn đấu gợi nhớ đến vai diễn huyền thoại của Brad Pitt trong bộ phim đình đám Fight Club.

Knox theo đuổi Muay Thái trong những năm gần đây. Vào tháng 6/2025, ngay trước sinh nhật tuổi 17, con trai của Angelina Jolie giành huy chương vàng tại giải đấu võ thuật kỹ thuật IKF Point Muay Thai.

Knox trong trận đấu ở câu lạc bộ Muay Thái tại Los Angeles (Mỹ). Ảnh: TMZ.

Thời điểm đó, Angelina Jolie cùng con gái sinh đôi Vivienne cũng có mặt dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho Knox. Minh tinh Maleficent chọn trang phục giản dị, cố gắng giữ sự kín đáo để có thể tập trung chứng kiến con trai thi đấu.

Hình thể rắn rỏi của con trai Angelina Jolie. Ảnh: Backgrid.

Knox Jolie Pitt là con trai út của Angelina Jolie và Brad Pitt. Năm 2016, Knox đảm nhận một vai nhỏ trong Kung Fu Panda 3, có Angelina Jolie đóng chính. Dẫu vậy, nữ diễn viên cho biết con không hứng thú với diễn xuất. Vào năm 2019, Knox và các anh chị em được bắt gặp đang thể hiện khả năng kinh doanh khi bán bánh thưởng hữu cơ tự làm cho chó tại một công viên ở Los Angeles.

Trong khi Vivienne, em gái song sinh cá tính, sôi nổi thì Knox sống khép mình, kín tiếng. Theo đó, Knox được nhận xét giống bố còn Vivienne được xem là bản sao của mẹ.

Thời gian gần đây, các người con khác của Angelina Jolie và Brad Pitt lần lượt từ bỏ họ cha, cặp song sinh Knox và Vivienne vẫn giữ nguyên.

Theo Us Weekly, nam diễn viên vẫn thi thoảng được gặp Knox và Vivienne, trong khi mối quan hệ của anh với những người con khác đều rất căng thẳng, gần như không có bất kỳ cơ hội nào cứu vãn.