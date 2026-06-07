Tóc Tiên nhận được tin nhắn của mẹ sau nhiều năm không liên lạc

Nữ ca sĩ chia sẻ tin nhắn của mẹ sau nhiều năm xa cách. Cô cho biết bản thân bất ngờ khi nhận lời hỏi thăm từ phụ huynh.

Ngày 7/6, trên broadcast, Tóc Tiên chia sẻ tin nhắn hỏi thăm từ mẹ cô. Cụ thể, mẹ nữ ca sĩ viết: "Are you okay?" (tạm dịch: Con vẫn ổn chứ?). Tóc Tiên cho biết bản thân bất ngờ khi nhận lời hỏi thăm từ mẹ sau nhiều năm.

"Mọi người có đoán được ai không. Làm sao mà đoán được. Mẹ hỏi thăm tui đó. Hóa ra Trái Đất vẫn mãi không thể hình vuông được", cô chia sẻ.

Đây là lần hiếm hoi Tóc Tiên và mẹ cô nói chuyện lại. Nhiều năm qua, mẹ con ca sĩ được cho là không liên lạc.

Vào năm 2020, trong một clip chia sẻ về những điều muốn làm nếu chỉ còn một ngày để sống, Tóc Tiên bày tỏ: "Nếu còn 24 giờ để sống, Tiên sẽ gọi cho một người lâu lắm rồi Tiên chưa nói chuyện chính là mẹ. Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này".

Tóc Tiên chia sẻ tin nhắn của mẹ sau nhiều năm không liên lạc. Ảnh: FBNV.

Tóc Tiên sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại TP.HCM. Ngay từ khi nhỏ, cô đã được bố mẹ cho đi sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Tóc Tiên bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi giành giải nhất Yo! Cùng ước mơ xanh vào năm 14 tuổi.

Đang là ca sĩ được khán giả trẻ yêu thích, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ du học theo mong muốn của gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đeo đuổi con đường ca hát, được nhiều trung tâm hải ngoại săn đón. Thời gian này, nữ ca sĩ “lột xác” hoàn toàn từ phong cách âm nhạc lẫn gu thời trang. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm và cá tính.

Trước sự thay đổi của con gái, mẹ Tóc Tiên đã nhất quyết phản đối. Bà không chấp nhận con gái bỏ ngành học mà gia đình định hướng để theo đuổi nghệ thuật. Nữ ca sĩ từng tâm sự cô đã quyết định dọn ra khỏi nhà và đi theo con đường ca hát.

Trong một bài phỏng vấn, Tóc Tiên chia sẻ cô nhiều lần cố gắng hoà giải mối quan hệ của cả hai nhưng không thành công vì chưa tìm được tiếng nói chung với mẹ. Tại đám cưới của cô và Touliver vào năm 2020, mẹ nữ ca sĩ cũng không xuất hiện.

"Dù chặng đường bé nhỏ ấy còn lắm gian nan phía trước, tôi vẫn quá may mắn khi luôn có những con người tuyệt vời đã đồng hành từ lúc tay trắng trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để làm lại sự nghiệp. Vậy nhưng, thỉnh thoảng tôi chợt nghĩ giá như mẹ thấy được con rạng rỡ ngay lúc này", nữ ca sĩ chia sẻ.