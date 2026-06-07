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Giải trí

Bạn gái kém 29 tuổi khiến Brad Pitt không rời mắt

  • Chủ nhật, 7/6/2026 08:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài tử ôm chặt bạn gái khi cùng nhau theo dõi trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng.

Theo Daily Mail, ngày 6/6, Brad Pitt cùng nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon (33 tuổi) đã có mặt trên khán đài sân Philippe-Chatrier ở Paris (Pháp) để theo dõi trận chung kết căng thẳng giữa tay vợt Mirra Andreeva (Nga) và Maja Chwalinska (Ba Lan).

Xuất hiện tại sự kiện, ngôi sao Hollywood gây chú ý với vẻ ngoài phong trần, đeo kính râm. Trong khi đó, bạn gái kém anh 29 tuổi thanh lịch với chiếc váy màu kem phối cùng áo khoác da màu xanh lục. Cặp đôi liên tục trao nhau những cử chỉ tình tứ. Họ nắm tay, ôm chặt nhau trong suốt những khoảnh khắc gay cấn của trận đấu.

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Brad Pitt tình tứ bên bạn gái kém tuổi. Ảnh: Backgrid.

Trước đó vài ngày, nam diễn viên cũng vừa được nhìn thấy tại giải đua xe Isle of Man TT để chuẩn bị bấm máy cho dự án phim mới của anh.

Thời gian qua, Brad Pitt quấn quít bên bạn gái kém 29 tuổi. Cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện, chương trình. Cặp đôi cũng thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn, cùng đi xem phim, nghe nhạc.

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Cả hai thân thiện vẫy chào fan sau khi rời khỏi trận đấu. Ảnh: Backgrid.

Trước khi yêu Pitt, Ramon trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Paul Wesley. Bộ đôi đã tuyên bố chấm dứt quan hệ hồi tháng 9/2022 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 2/2023.

Về phía nam diễn viên, anh từng vướng tin hẹn hò Charlize Theron, Emily Ratajkowski và nhiều mỹ nhân Hollywood hậu ly hôn Angelina Jolie. Tuy nhiên, anh đã phủ nhận tất cả.

Trong thời điểm tài tử dành phần lớn sự tập trung cho người yêu, các con của anh gần như có động thái "cạch mặt" cha. Cuối tháng 5, Maddox (24 tuổi) đã hoàn tất thủ tục pháp lý để loại bỏ "Pitt" ra khỏi tên của anh. Tên hợp pháp mới của anh là Maddox Chivan Jolie. Trong văn bản gửi tòa án, lý do được con cả nhà Jolie-Pitt đưa ra ngắn gọn là "nguyên nhân cá nhân".

Hai người con gái khác là Zahara và Vivienne cũng có động thái tương tự. Trong lễ tốt nghiệp vào tháng 5, con gái nuôi Zahara đã xướng tên là "Zahara Marley Jolie". Trong khi đó, con gái út Vivienne cũng chỉ để tên "Vivienne Jolie" trên tài liệu giới thiệu vở kịch The Outsiders mà cô hợp tác sản xuất cùng mẹ.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn Hollywood: The Oral History. Đây là cuốn sách đầy ắp những câu chuyện trên phim trường, chi tiết kỹ thuật, giai thoại hài hước về các diễn viên, chiến lược của các nhà điều hành hãng phim hay sự phàn nàn về các nhà phê bình.

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29:1715 hôm qua

An Nhi

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