Công ty Sơn Tùng lên tiếng

M-TP Entertainment, công ty giải trí của Sơn Tùng cho biết sự việc liên quan đến nghệ sĩ Lê Giang là "không mong muốn và không lường trước được".

Tối 5/6, M-TP Entertainment, công ty của Sơn Tùng chính thức lên tiếng về ồn ào chiếm dụng tác phẩm nghệ thuật của Lê Giang. Theo phía Sơn Tùng, những ngày qua, công ty nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ cũng như những ý kiến từ công chúng liên quan đến sự việc kể trên.

"Chúng tôi thấu hiểu những băn khoăn của khán giả và trân trọng sự quan tâm mà mọi người dành cho các hoạt động nghệ thuật, cũng như các giá trị sáng tạo trong cộng đồng. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, M-TP Entertainment luôn nhất quán với nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo, quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng mà chúng tôi đặt ra đối với các đối tác, đơn vị hợp tác và nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình triển khai các dự án", theo phía Sơn Tùng.

Công ty giải trí của Sơn Tùng cho biết sự việc liên quan đến nghệ sĩ Lê Giang là "không mong muốn và không lường trước".

Công ty của nam ca sĩ cho biết sự việc liên quan đến nghệ sĩ Lê Giang là "không mong muốn và không lường trước được". Đơn vị đang ghi nhận thông tin chính thức cũng như những nỗ lực giải quyết từ phía đơn vị sản xuất Antiantiart, đồng thời đang theo dõi sát sao quá trình trao đổi và làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ sự việc.

"M-TP Entertainment tin rằng trên cơ sở tôn trọng các giá trị sáng tạo, thiện chí hợp tác và sự tuân thủ các quy định của pháp luật, các bên sẽ sớm tìm được phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan. Chúng tôi mong nhận được sự thấu hiểu và bình tĩnh từ công chúng trong thời gian các bên đang tiếp tục trao đổi. Đồng thời, M-TP Entertainment hy vọng mọi giá trị sáng tạo sẽ luôn được ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ một cách xứng đáng", đơn vị này nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, Antiantiart - đơn vị sản xuất MV Come My Way của Sơn Tùng tiếp tục có bài đăng phản hồi. Đơn vị này cho biết chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến MV. Theo đó, toàn bộ quy trình rà soát, xác minh và sử dụng tư liệu để hình thành các ý tưởng, thiết kế mỹ thuật trong dự án cũng do Antiantiart chủ động, trực tiếp triển khai và độc lập ra quyết định.

Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng cho biết ngay khi lùm xùm nổ ra đã nỗ lực liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang qua email và điện thoại, đồng thời đề xuất được gặp mặt trực tiếp nhằm làm rõ vấn để còn vướng mắc giữa các bên, tìm phương án giải quyết phù hợp.

"Chúng tôi tin rằng đối thoại trực tiếp là phương thức hữu hiệu nhất để các bên thấu hiểu, sẻ chia và tìm được tiếng nói chung một cách nhanh nhất. Mới đây, Antiantiart đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với nghệ sĩ Lê Giang và đang tiếp tục làm việc với mong muốn nhận được những phản hồi tích cực. Bên cạnh đó, Antiantiart hiểu rằng để có cơ sở đánh giá đầy đủ và khách quan nhất vụ việc, chúng tôi cũng đang tiến hành rà soát và làm việc chặt chẽ với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV Come My Way để xác định rõ các yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên", đơn vị này chia sẻ.