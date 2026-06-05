Bình luận của vợ cũ về Brad Pitt sau hơn 20 năm

Jennifer Aniston lần hiếm hoi nhắc tới chồng cũ sau hơn 20 năm đường ai nấy đi. Cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, văn minh khi ly hôn.

Theo Mirror, xuất hiện trong chương trình Actors on Actors của tạp chí Variety, bộ đôi ngôi sao phim Friends - Jennifer Aniston và Lisa Kudrow - đã có dịp ôn lại những cột mốc đáng nhớ của loạt sitcom đình đám một thời. Đáng chú ý, Jennifer đã chủ động nhắc đến Brad Pitt sau hơn 20 năm ly hôn.

Khi cùng nhau ôn lại các tập phim đặc biệt dịp Lễ Tạ ơn, Lisa Kudrow hào hứng nhận xét: "Những tập phim đó thật tuyệt vời. Đặc biệt là lúc Brad Pitt tham gia, tập đó thực sự rất hài hước". Jennifer Aniston lập tức đồng tình: "Đúng vậy, tập phim đó siêu hài hước".

Brad Pitt, Jennifer Aniston và dàn diễn viên Friends. Ảnh: NBC.

Jennifer cũng chia sẻ thêm về áp lực của các ngôi sao khi làm khách mời trong Friends: "Chúng tôi từng đón tiếp rất nhiều ngôi sao lớn, như Sean Penn chẳng hạn. Thật thú vị khi chứng kiến những tên tuổi gạo cội ấy lại tỏ ra rất lo lắng khi bước vào trường quay của chúng tôi".

Trong tập phim Lễ Tạ ơn kinh điển của Friends, Brad Pitt vào vai Will - người bạn cũ thời trung học của Ross và Monica. Vì ôm hận thời đi học, Will và Ross đã lập ra nhóm "Những người ghét Rachel Green" (nhân vật do Jennifer thủ vai). Sự xuất hiện của tài tử năm đó đã tạo nên cơn sốt cho bộ phim.

Thời điểm tham gia tập phim, Brad Pitt và Jennifer Aniston đang là "cặp đôi vàng" hạnh phúc của Hollywood. Cả hai kết hôn vào năm 2000 với một đám cưới thế kỷ trị giá 1 triệu USD tại Malibu, trước khi chính thức ly hôn vào năm 2005.

Cặp sao giữ mối quan hệ văn minh sau ly hôn. Ảnh: Entertainment Tonight.

Sau cuộc chia tay đầy tiếc nuối, cả hai đều đã trải qua những thăng trầm riêng trong tình cảm. Brad Pitt kết hôn với Angelina Jolie vào năm 2014, ly hôn năm 2019 và hiện hẹn hò Ines de Ramon. Trong khi Jennifer Aniston từng kết hôn với Justin Theroux (ly hôn năm 2018) và hiện hạnh phúc bên chuyên gia Jim Curtis.

Kết thúc cuộc hôn nhân, Brad và Jennifer vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Tài tử từng xuất hiện tại tiệc sinh nhật tuổi 50 của vợ cũ vào năm 2019. Khoảnh khắc họ trao nhau cái ôm ấm áp phía sau hậu trường lễ trao giải SAG Awards 2020 cũng từng khiến truyền thông bùng nổ.

Jennifer từng chia sẻ với Vanity Fair: "Tôi sẽ yêu quý Brad đến cuối đời. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời". Đáp lại, Brad Pitt cũng khẳng định trên tạp chí V: "Tôi và Jen vẫn giữ một tình bạn sâu sắc. Những kỷ niệm cùng nhau không dễ gì bị xóa nhòa".