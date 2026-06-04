Kiều Loan gây bàn tán

Loạt khoảnh khắc trong một sự kiện mới đây của Á hậu Kiều Loan thu hút sự chú ý của công chúng.

Tối 3/6, Á hậu Kiều Loan góp mặt trong một sự kiện của Hương Giang. Tại chương trình, người đẹp và bác sĩ Chiêm Quốc Thái có nhiều hành động gây chú ý. Vị bác sĩ này đã tặng hoa lại cho Kiều Loan ngay khi vừa bước xuống sân khấu.

Sau đó, khi rời khỏi sự kiện và lên xe để trở về nhà, Kiều Loan để lộ hình nền điện thoại là ảnh gia đình, có con nhỏ. Từ đây, thông tin Kiều Loan đã sinh con lại rộ lên trên MXH. Kiều Loan giữ động thái im lặng giữa những bàn tán.

Ảnh đời thường của Á hậu Kiều Loan. Ảnh: FBNV.

Từ năm 2024 đến nay, Kiều Loan gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Cô vướng tin mang bầu, sinh con đầu lòng nhưng không lên tiếng xác nhận. Theo những hình ảnh mà á hậu chia sẻ trên trang cá nhân, cô hiện tập trung cho việc kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm và theo học ngành y khoa.

Trong một bài đăng gần đây, Á hậu chia sẻ: "Cơ hội thì ai cũng có nhưng quyết định làm ngay và nghiêm túc với nó, điều đó làm tôi không sợ nhiều nữa. Tôi dần cân bằng giữa khoa học và thế giới quan mộng mơ nghệ sĩ của mình. Sẽ rất lâu nữa mới đến ngày tôi nhận được quả ngọt nhưng mỗi ngày bây giờ trôi qua đã rất ngọt luôn rồi. Tôi đã dần buông bỏ những thứ không cần thiết và liên quan đến mình. Tôi dành sự quan tâm hết thảy vào những gì bản thân chăm trồng bởi thời gian, tâm sức, tâm trí và vật chất của mình".

Kiều Loan sinh năm 2000, tham gia Miss World Vietnam 2019 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), sau đó trở thành á hậu. Cô là một trong những nàng hậu hoạt động năng nổ nhất ở Sen Vàng. Nhờ có giọng hát ổn nên Kiều Loan lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ thay vì chỉ tham gia sự kiện giải trí như các nàng hậu khác. Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc, chẳng hạn Trời sinh một cặp, Thần tượng đối thần tượng (The Heroes) hay thậm chí sân chơi dành cho giới rapper là King of Rap với nghệ danh Lona.