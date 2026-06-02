Sắc vóc Anh Thư ở tuổi 44

Siêu mẫu thường xuyên khoe vóc dáng gợi cảm, săn chắc trên trang cá nhân. Cô duy trì hình thể đẹp nhờ tập luyện và chú trọng ăn uống khoa học.

Siêu mẫu Anh Thư chăm lăng xê các mẫu áo tắm hai mảnh trên đường đua bikini mùa hè năm nay. Nhờ lợi thế hình thể săn chắc, nóng bỏng, bà mẹ một con thoải mái trong việc lựa chọn trang phục.

Trên trang cá nhân, Anh Thư thường xuyên cập nhật những hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Gần đây, siêu mẫu có chuyến du lịch kéo dài 3 ngày ở đảo Phú Quý (Lâm Đồng). Cô trải nghiệm bộ môn lặn freediving tại đây. Anh Thư chia sẻ cảm giác phấn khích, hào hứng khi lần đầu thử sức lặn biển. Anh Thư cũng tận hưởng quãng thời gian thư thái tại một resort sát biển.

Sắc vóc của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 44.

Ở tuổi 44, cô duy trì được vóc dáng quyến rũ và hình thể cân đối. Cô chăm tập thể thao, tuân thủ chế độ ăn khoa học để giữ dáng, da. Anh Thư chia sẻ kỷ luật trong việc tập gym hàng tuần. Bên cạnh đó, cô cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, giảm bớt căng thẳng, ngủ đủ.

Ngoài thời gian dành cho công việc kinh doanh, Anh Thư thường thích đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Siêu mẫu tận hưởng cuộc sống độc thân và tập trung cho bản thân.

Anh Thư sinh năm 1982, ngoài vai trò người mẫu còn tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng, chẳng hạn Tuyết nhiệt đới (vai Hằng) hay phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Mười... Cô nổi tiếng và có chỗ đứng trong giới giải trí từ những năm thuộc thập niên 2000. Sau một thời gian dài tập trung chăm sóc gia đình, kinh doanh, vào năm 2023, Anh Thư trở lại với vai trò giám khảo The Face Vietnam và tham gia phần tiếp theo của Mười.

Anh Thư thông báo ly hôn doanh nhân Thanh Long vào năm 2016 sau thời gian dài gắn bó. Siêu mẫu sau đó một mình nuôi con trai. Minh Khoa, con trai của siêu mẫu có chiều cao nổi bật 1,84 m. Anh chàng từng tham gia casting cho một vài sàn diễn trong nước. Nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, con trai Anh Thư thu hút sự quan tâm và được nhận xét có tiềm năng trở thành người mẫu.