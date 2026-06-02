Ca sĩ tỷ view chia sẻ MV của Sơn Tùng

  Thứ ba, 2/6/2026 09:00 (GMT+7)
Jason Derulo vừa đăng tải một đoạn trong MV mới nhất của Sơn Tùng. Trước đó, ngôi sao tỷ view này cũng có động thái liên quan đến chủ nhân bản hit "Come My Way".

Trên trang cá nhân với hơn 25 triệu người theo dõi, Jason Derulo chia sẻ một đoạn ngắn trong MV Come My Way của Sơn Tùng, thông qua chức năng Story.

Động thái của ngôi sao tỷ view thu hút sự chú ý từ công chúng. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, dân mạng nghi vấn hai ngôi sao đang chuẩn bị cho một màn hợp tác trong sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Không lâu trước đó, Jason Derulo cũng từng gây bàn tán khi đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ tương tự Sơn Tùng trên trang cá nhân.

Jason Derulo vừa chia sẻ một đoạn trong MV mới nhất của Sơn Tùng. Ảnh: FBNV.

Come My Way là sản phẩm mới nhất của Sơn Tùng. Theo ghi nhận, MV hiện đạt hơn 21 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Những ngày qua, Come My Way cũng thu hút sự quan tâm, bàn luận của giới chuyên môn lẫn khán giả mộ điệu về âm nhạc, hình ảnh và tham vọng của ca sĩ.

Jason Derulo là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm vũ công người Mỹ, nổi lên trong làng nhạc quốc tế từ cuối thập niên 2000. Anh được biết đến với màu sắc pop, R&B và dance bắt tai, cùng loạt bản hit như Whatcha Say, Talk Dirty, Wiggle, Want To Want Me, SwallaSavage Love.

Trong đó, Savage Love bản remix kết hợp cùng Jawsh 685 và BTS từng vươn lên vị trí No.1 Billboard Hot 100 vào năm 2020, giúp Jason Derulo tiếp tục duy trì sức hút trong giai đoạn mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Jason Derulo từng được công bố ngôi sao chính biểu diễn tại GAMA Music Festival 2025 diễn ra vào tháng 6/2025. Song chỉ ít giờ diễn ra chương trình, ban tổ chức thông báo Jason Derulo hủy show. Đại diện ban tổ chức cho biết nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe.

Sau đó, ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết đã đọc được bài chia sẻ từ phía ban tổ chức liên quan đến vụ việc và nhấn mạnh những phát ngôn đó là sai sự thật.

"Tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Dù trước đây tôi từng biểu diễn khi bị ốm nhiều lần, hiện tại tôi khỏe mạnh và sẵn sàng biểu diễn. Cả ê-kíp của tôi cũng đã có mặt đầy đủ tại Việt Nam. Đáng tiếc là bên ban tổ chức đã không đáp ứng đúng yêu cầu cần thiết cho buổi biểu diễn của tôi. Hoàn toàn vi phạm hợp đồng đã ký", Jason Derulo cho biết.

  • Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)
    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

