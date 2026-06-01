34 nghệ sĩ nam tham gia show Anh trai và áp lực từ cơn sốt mùa một

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai sắp sửa lên sóng. Bên cạnh những nghệ sĩ thực lực, một số gương mặt như "Cù Trọng Xoay" hay Huỳnh Lập gây chú ý.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 đã công bố đầy đủ 34 nghệ sĩ tham gia chương trình mùa 2. Danh sách nghệ sĩ được chia thành 3 nhóm: 5 anh tài từng tham gia mùa một quay trở lại chương trình. Các nghệ sĩ đã có chỗ đứng ở thị trường, trên 30 tuổi. Và nhóm nghệ sĩ trẻ, có người sinh năm 2002, là làn gió mới để giúp mùa 2 xây dựng kịch bản đột phá hơn.

Trong nhóm nghệ sĩ này, có những cái tên thú vị như Dũng DT (Đinh Tiến Dũng, hay còn gọi là Cù Trọng Xoay), nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Đại Nghĩa và “nam thần làng xiếc” Phùng Minh Cương. Game show mùa 2 quy tụ đầy đủ mảng miếng trong lĩnh vực giải trí, từ ca sĩ, rapper, nhạc sĩ, nhạc sản xuất, nghệ sĩ xiếc, diễn viên, MV, người mẫu cho đến đạo diễn MV, đạo diễn điện ảnh, hứa hẹn giúp Anh trai vượt qua cái bóng của mùa đầu tiên.

Nhưng sau cùng, giá trị cốt lõi của “Anh trai” mùa 2 vẫn là chất lượng âm nhạc, nơi tôn vinh những nhân tố có giọng hát tốt và sẵn sàng đảm nhiệm nhiều vai trò. Hai năm trước, SOOBIN, Bùi Công Nam, Hà Lê ghi dấu ấn đậm nét vì sự toàn năng. Đến game show mùa 2, Gia tộc toàn năng sẽ gọi tên nghệ sĩ nào?

Đông Hùng, Hoàng Dũng nổi bật

SOOBIN là quán quân của Anh trai mùa một. Xuyên suốt từng tập của game show lên sóng cách đây 2 năm, thành viên của tổ đội SpaceSpeakers luôn là người nổi bật nhất, thu hút sự chú ý nhiều nhất và được các anh tài còn lại công nhận về thực lực. Ở SOOBIN hội tụ đủ yếu tố của một nghệ sĩ xứng đáng hiện diện ở Gia tộc toàn năng với ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát tốt, đa dạng nhiều thể loại, vũ đạo tốt và có thể sáng tác, sản xuất nhạc. SOOBIN thậm chí đứng sau hỗ trợ thu âm cho nhiều tiết mục tại game show.

Lấy SOOBIN để làm thước đo để phân loại dàn anh tài có khả năng bùng nổ mạnh mẽ ở mùa 2.

Đông Hùng và Hoàng Dũng được kỳ vọng là anh trai tỏa sáng ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai.

Không có nhân tố nào hội tụ đủ từ ngoại hình, giọng hát, vũ đạo và khả năng tham gia sản xuất như SOOBIN. Trịnh Thăng Bình có thể là anh tài đi theo hình mẫu tương tự. Tuy nhiên, giọng hát của Trịnh Thăng Bình cũng thất thường, không đảm bảo phong độ và cần được kiểm chứng khi thử sức ở các thể loại phức tạp, nằm ngoài phạm vi nhạc trẻ.

Đông Hùng, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng, Hoàng Tôn, Hà An Huy là những anh tài được kỳ vọng tỏa sáng xuyên suốt chương trình. Họ có nền tảng tốt ở vai trò ca sĩ và đã chiếm cảm tình từ số đông khán giả .

Đông Hùng nổi tiếng vượt bậc trong 2 năm gần đây ở dòng nhạc Cách mạng, nhạc nhẹ. Đinh Mạnh Ninh là ca sĩ “ăn chắc mặc bền”, không quá nổi tiếng nhưng sở hữu lượng fan cứng hùng hậu hơn 10 năm nay. Hoàng Dũng và Hoàng Tôn là 2 ca sĩ đang ở độ chín sự nghiệp trên đường đua Vpop. Với Hà An Huy, quán quân Vietnam Idol được công nhận về thực lực giọng hát nhưng chưa đủ duyên để tỏa sáng, trước khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trở lại với câu chuyện về sự toàn năng, nhóm nghệ sĩ nổi bật kể trên đều có điểm yếu nhất định. Đông Hùng thiện chiến ở màu nhạc hàn lâm, nhạc Cách mạng, liệu có thể tham gia vào các tiết mục nặng về concept, trình diễn vũ đạo sân khấu hay không là dấu hỏi lớn. Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Dũng cũng thế, những ca sĩ thuần “vocalist” sẽ bước vào cuộc chiến khốc liệt mà Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng hay Hoàng Hiệp phải vất vả thích nghi ở mùa một.

Hà An Huy cần thay đổi để phù hợp với show thực ế.

Hà An Huy hát tốt, trình diễn sân khấu ổn và có ngoại hình sáng. Dù vậy, khả năng sáng tác, tham gia vào công đoạn sản xuất của quán quân Vietnam idol 2023 vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Trên đường đua Vpop, Hà An Huy là ca sĩ thực lực nhưng gặp khó khăn trong việc định hình màu sắc, tên tuổi. Anh sẽ đối diện với chính bài toán khó khăn ấy để làm cách nào nổi bật trong từng tiết mục và sớm cho khán giả thấy cá tính riêng biệt như SOOBIN hay Bùi Công Nam.

Dàn anh trai đa tài tiếp tục gọi tên Thơm (JGKiD), Will, Mew Amazing, It’s CHARLES, Cheng, Thái Lê Minh Hiếu và OSAD. Phần lớn nghệ sĩ trong nhóm này vẫn còn xa lạ với khán giả, sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp các ca sĩ/rapper vốn nổi tiếng sẵn. Điển hình như Mew Amazing, chủ nhân của nhiều bản hit đình đám vốn hoạt động phía sau ca sĩ, nay sẽ bước lên với vị thế mới. It’s CHARLES, tác giả của Hỏa ca, là nhân tố đầy tiềm năng nhưng không được nhắc đến nhiều trước game show. Bởi lẽ, số đông vẫn chưa định hình It’s CHARLES trong vai trò một ca sĩ solo và có thể tỏa sáng bằng giọng hát.

Chờ đợi gì ở dàn nghệ sĩ mới

Ở anh trai mùa một, HuyR (sinh năm 1995) là nghệ sĩ trẻ nhất. Game show của 2 năm trước vẫn tuân thủ format gốc, chỉ chọn nghệ sĩ trên 30 tuổi, có chăng chỉ là 1 đến 2 người cận kề ngưỡng tuổi đó. Năm nay, Anh trai phá lệ, mở rộng tiêu chí tuyển nghệ sĩ để đưa vào chương trình một loạt cái tên sinh năm 1997 trở đi. Dàn nghệ sĩ gen Z sẽ thổi sự tươi mới vào game show gọi tên OSAD, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Phùng Minh Cương, Thái Lê Minh Hiếu và Hà An Huy.

Hà An Huy hiển nhiên là anh trai gen Z toàn diện nhất và được kỳ vọng nhiều nhất. Sau đó là OSAD, rapper thăng tiến nhanh hàng đầu trong giới rap Việt trong 3 năm gần đây, rap và hát ở mức ổn, có thể tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc. Hai nhân tố từ Tân binh toàn năng, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu, cũng sở hữu kỹ năng đa dạng và ngoại hình sáng, sẽ là “ngựa ô” của chương trình.

"Cù Trọng Xoay" và Huỳnh Lập thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai.

“Nam thần làng xiếc” cũng là ẩn số thú vị, được xếp vào dàn anh trai “độc lạ” bên cạnh Dũng DT, MC Đại Nghĩa, diễn viên Huỳnh Lập và vũ công Tùng Mint. Sau cùng là 14 Casper, chủ nhân của những bản hit Ballad tại Vpop như Bao tiền một mớ bình yên, Một đời. Ở Anh trai mùa một, 14 Casper có 2 ca khúc được chọn biểu diễn là Bao tiền một mớ bình yên và Thu hoài.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ mới toanh và trẻ trung góp mặt tại mùa 2, Anh trai vượt ngàn chông gai triệu tập trở lại nhóm cựu binh với Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê. Nhóm anh tài này sẽ mang đến yếu tố kinh nghiệm, là những cỗ máy tạo “content” hữu dụng cho chương trình. Jun Phạm và Thanh Duy là 2 anh tài để lại ấn tượng tốt ở game show mùa đầu về khía cạnh chuyên môn âm nhạc. Trong khi đó, sức hút từ BB Trần, Duy Khánh và Neko Lê đến từ yếu tố bên lề là chủ yếu.

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai quyết định hoãn game show một năm, trước khi tái xuất với format hoành tráng hơn, hứa hẹn có nhiều điểm mới. Lời nguyền game show mùa 2 sẽ sụt giảm sức hút so với mùa một vẫn còn đó. Chờ xem liệu Anh trai mùa 2 có tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ để khán giả quên đi sự tỏa sáng của SOOBIN, Bùi Công Nam và nhiều anh tài khác?