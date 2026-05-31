MV của Sơn Tùng M-TP ngốn bao tiền?

Theo chuyên gia, ngoài số tiền lớn mời Tyga hợp tác, MV "Come My Way" của Sơn Tùng có thể ngốn trên hàng tỷ đồng để đầu tư, sản xuất và phát hành.

Sau quãng thời gian ảm đạm, thị trường nhạc Việt được hâm nóng trở lại nhờ sản phẩm mới nhất đến từ Sơn Tùng M-TP. Trong lần trở lại với Come My Way, nam ca sĩ tiếp tục thống lĩnh đường đua, với những con số và độ bàn luận đáng mơ ước với bất kỳ ca sĩ Việt nào: 600.000 người xem công chiếu (trực tiếp) trên nền tảng YouTube; 1 triệu view trong vòng 8 phút; vươn lên top 1 trending của 8 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Hàn Quốc; hơn 12 triệu views sau 20 giờ trình làng…

Ở sản phẩm được đầu tư mạnh tay, ngoài việc nam ca sĩ chi số tiền lớn để mời rapper đình đám người Mỹ gốc Việt Tyga hợp tác, Sơn Tùng còn chơi lớn khi quy tụ ê-kíp hùng hậu, hàng đầu của thị trường gồm nhà sản xuất Marvey Muzique, đạo diễn Phương Vũ cùng ê-kíp AntiantiArt.

Chuyên gia dự đoán số tiền Sơn Tùng bỏ ra có thể ngốn hàng tỷ đồng để đầu tư, sản xuất và phát hành MV hoành tráng bậc nhất của thị trường nhạc Việt, tính đến cuối tháng 5.

MV ngốn hàng chục tỷ đồng?

Come My Way được ví là bữa tiệc thị giác, chiêu đãi khán giả bằng những khung hình mãn nhãn, ngồn ngộn chất liệu văn hóa và những thước ảnh duy mỹ, mang tính biểu tượng. Hình ảnh của Chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý, danh thắng Tràng An, Khuê Văn Các đến mặt nạ trò Xuân Phả... đan xen, xuất hiện trong MV dài hơn 4 phút mang lại những xúc cảm, giá trị văn hóa, tinh thần nơi người xem. Ngoài bối cảnh là nhiều địa danh trong nước, sản phẩm mới nhất từ Sơn Tùng còn ghi hình ở Mỹ. MV còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu về trang phục, kỹ xảo, VFX, vũ công, xe sang...

Ngoài số tiền tỷ bỏ ra mời Tyga đồng hành, Sơn Tùng còn chi khoản lớn để thực hiện sản phẩm, quy tụ ê-kíp hùng hậu.

Theo nhận định của đạo diễn Nguyễn Toàn Trung, để đầu tư, sản xuất và phát hành một sản phẩm như Come My Way, nam ca sĩ phải bỏ ra một số tiền rất lớn, lên tới hàng tỷ đồng.

"Qua MV, tôi ước tính mức chi phí tới hàng tỷ đồng cho MV lần này của Sơn Tùng, bởi từ bối cảnh, trang phục, hiệu ứng kỹ xảo, đội ngũ sản xuất và sự xuất hiện của Tyga đều đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của nam ca sĩ dành cho dự án lần này. Ngoài ra, tôi cũng không thấy có sự xuất hiện từ nhãn hàng nào trong MV lần này. Có lẽ với việc gửi gắm nhiều hình ảnh dân tộc được làm mới thể hiện sự giao thoa với văn hóa hiện đại, việc không chèn hình ảnh của nhãn hàng sẽ giúp trải nghiệm của khán giả được liền mạch hơn và cũng giảm được bài toán làm sao cho hài hòa giữa nội dung MV với định hướng mà thương hiệu hướng tới", nam đạo diễn cho biết.

Hình ảnh trong MV Come My Way của Sơn Tùng.

Một nhà sản xuất khác cũng đưa ra dự đoán chi phí Sơn Tùng bỏ ra phải lên tới con số trên 10 tỷ đồng để thực hiện Come My Way. Người này cho biết các khoản quan trọng nhất là sáng tác bài hát, sản xuất nhạc và ê-kíp quay MV. Trong đó, khâu sáng tác có sự đồng hành của Marvey Muziquem, Tyga. Marvey Muziquem cũng giữ vai trò sản xuất nhạc, đảm nhận các khâu beat maker (hòa âm phối khí), sound engineer (kỹ sư âm thanh). Tương tự Tyga, để mời được Marvey Muziquem, số tiền Sơn Tùng bỏ ra cũng không phải ít.

Bên cạnh đó, sản xuất MV là đạo diễn Phương Vũ cùng ê-kíp AntiantiArt. Đây là đội ngũ thực hiện MV đình đám và thiện chiến bậc nhất của thị trường nhạc Việt những năm qua. Phương Vũ là người đứng sau các MV như Mục hạ vô nhân - Soobin, Hop On Da Show - tlinh, LowG, The Stars của Anh trai “say hi”, Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương, Vị nhà - Đen, Ikigai - Tăng Duy Tân…

Tham vọng và rủi ro của Sơn Tùng

Ngoài việc thể hiện đẳng cấp qua MV, Sơn Tùng còn không giấu giếm tham vọng tiếp cận thị trường quốc tế khi sản phẩm kể trên được hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, việc nam ca sĩ thử sức với dòng nhạc Afrobeats cũng là lựa chọn không phải tùy hứng. Afrobeats sở hữu cấu trúc tiết tấu rất đặc trưng, dễ nghe, dễ nhảy và đang thịnh hành trên toàn cầu. Bằng cách kết hợp Afrobeats với màu sắc âm nhạc cá nhân và lồng ghép hình ảnh Việt Nam, Sơn Tùng đang cố gắng tạo ra một sản phẩm âm nhạc vừa có tính lan tỏa cao, vừa tạo sự giao thoa văn hóa.

Theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT, bên cạnh việc đầu tư vào MV, việc ca sĩ chi ngân sách lớn để mời Tyga hay Marvey Muziquem là một chiến lược bài bản, mang tính lợi ích đa chiều. Các màn kết hợp giữa nghệ sĩ nhiều quốc gia là công thức phổ biến toàn cầu nhằm giúp cả hai bên mở rộng tệp khán giả và fan sang thị trường của nhau.

Đây là cách nhanh nhất để nghệ sĩ Việt tiếp cận khán giả quốc tế và ngược lại. Ngoài ra, việc hợp tác này như là chi phí "marketing ẩn" của Sơn Tùng. Thay vì chỉ đổ tiền vào các nền tảng quảng cáo thuần túy, việc mời nghệ sĩ quốc tế đình đám chính là một hình thức marketing thông minh. Sự xuất hiện của Tyga tạo nên một câu chuyện truyền thông tự nhiên, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng một cách chủ động mà không cần quá nhiều chiêu trò quảng cáo khô khan.

"Đây cũng là một cách Sơn Tùng nâng tầm thương hiệu cá nhân. Việc liên tục hợp tác với các ngôi sao lớn từ US/UK như Snoop Dogg trước đây hay Tyga hiện tại được xem là bước đi chiến lược để kéo hình ảnh của Sơn Tùng lên mặt bằng ngôi sao có ảnh hưởng toàn cầu. Anh đang nỗ lực thoát khỏi định nghĩa nghệ sĩ Vpop thuần tuý để định vị mình như một nghệ sĩ có tầm vóc quốc tế. Ngoài ra, những dự án quy mô lớn này củng cố hình ảnh một nghệ sĩ tiên phong, có tư duy vượt giới hạn của thị trường âm nhạc. Đây chính là chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân để tạo tiền đề vững chắc cho các dự án tương lai như các tour diễn quốc tế, các hợp đồng đại diện thương hiệu xuyên quốc gia và các hợp tác nghệ thuật với các nghệ sĩ mới tham vọng hơn", PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long nhận định.

Rapper Tyga đồng hành với Sơn Tùng trong sản phẩm mới.

Theo chuyên gia, sản phẩm lần này là một bài toán đầy tham vọng của nam ca sĩ nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro chiến lược không nhỏ. Đầu tiên, đây là bước đi có tính toán trong sự mạo hiểm. Việc "US-UK tiến" bằng sản phẩm tiếng Anh là một nước cờ đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm nâng tầm thương hiệu. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất nằm ở sự chênh lệch thị trường: lượng người hâm mộ cốt lõi của Sơn Tùng vẫn chủ yếu tập trung tại Việt Nam, trong khi khán giả quốc tế vẫn còn khá xa lạ với âm nhạc của anh.

Thị trường quốc tế rất khắc nghiệt, lịch sử âm nhạc thế giới đã chứng kiến nhiều nghệ sĩ tài năng ngoài khu vực US-UK thử sức với các bài hát tiếng Anh, nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Sự cạnh tranh tại thị trường này là cực kỳ khốc liệt, với tính phân mảnh cao, nơi việc một nghệ sĩ mới "thâm nhập" vào gu thưởng thức của khán giả phương Tây là một hành trình dài hơi, đầy thử thách. Ngoài ra, khán giả phương Tây có gu thưởng thức đa dạng và đòi hỏi cao về sự kết nối cảm xúc, điều mà ngôn ngữ thứ hai đôi khi khó có thể truyền tải trọn vẹn trong các sản phẩm pop thương mại.

Cuối cùng, sản phẩm này cũng là một thách thức duy trì sức hút với với chính tệp khán giả hiện tại. Việc ra mắt sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Anh vô tình tạo ra một rào cản nhỏ đối với chính những người hâm mộ tại Việt Nam. Khi ngôn ngữ không còn là tiếng mẹ đẻ, việc hát theo trở nên khó khăn hơn, làm giảm đi khả năng tạo ra các phiên bản phái sinh (như bản cover, dance challenge...) vốn là "ngòi nổ" quan trọng để giúp một ca khúc trở nên viral.

"Sản phẩm lần này có thể coi là một thử nghiệm táo bạo trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Dù đối mặt với những bài toán khó về khả năng thâm nhập thị trường và sự kết nối với khán giả, giới chuyên môn vẫn kỳ vọng nam ca sĩ sẽ thành công - không chỉ bằng những con số lượt xem nhất thời, mà bằng sự kiên trì khẳng định bản sắc trong hành trình chinh phục thị trường âm nhạc toàn cầu. Mặc dù về mặt phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng cũng không chuẩn, nhưng bài hát cũng có thể được đưa thẳng vào các playlist quốc tế. Đây là cách ca sĩ tự tin khẳng định mình không chỉ là một ngôi sao giải trí trong nước mà là một nghệ sĩ có đủ năng lực tư duy, sáng tạo và thực thi theo tiêu chuẩn công nghiệp âm nhạc phương Tây. Đúng theo lộ trình các nghệ sĩ lớn của K-Pop thực hiện", PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long chia sẻ.