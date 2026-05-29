Đức Thịnh lỗ hàng chục tỷ đồng

Với doanh thu dừng lại ở con số 17,5 tỷ đồng, đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Thanh Thúy thua lỗ hàng chục tỷ đồng vì "Trùm Sò".

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh đã chính thức rời rạp từ sáng 29/5. Tác phẩm ghi nhận con số doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng .

Với doanh thu nói trên, đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Thanh Thúy được cho là thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Trong buổi phỏng vấn trước đó trên Tri Thức - Znews, Đức Thịnh chia sẻ phim cần 80 tỷ đồng mới có thể hoàn vốn.

Trong khi đó, nhà sản xuất cho biết cô có niềm tin vào dự án và tay nghề của chồng. Song điều cô tiếc nuối duy nhất chỉ là khâu bán, truyền thông chưa tốt.

"Chúng tôi không chủ quan. Ai cũng biết ngoài chất lượng sản phẩm, song song đó khâu marketing, sale, quản trị, điều hành, kiểm soát công việc cũng quan trọng không kém cho sự thành công của dự án. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm nhiều cho dự án lần này, nhất là cách marketing", Thanh Thúy cho hay.

Ngoài Trùm Sò, hai phim Việt khác là Anh Hùng (Võ Thạch Thảo) và Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh) sắp rời rạp. Bộ đôi tác phẩm cũng chung tình cảnh thua lỗ.

Trở lại với phòng vé Việt, hiện phim Việt duy nhất góp mặt trong top 5 bảng tổng sắp doanh thu theo ngày là Ốc mượn hồn (Đinh Tuấn Vũ). Phim đang ghi nhận hơn 1.200 suất chiếu/ngày và 5.600 vé bán ra. Dù vậy, chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều. Các dự án khác như Thẩm mỹ viện âm phủ hay Một thời ta đã yêu đều không được khán giả đón nhận. Trong đó, Một thời ta đã yêu của Nguyễn Xuân Nghĩa ảm đạm với doanh thu hơn 1,9 tỷ. Tác phẩm quy tụ dàn sao đông đảo gồm Quốc Trường, Thành Lộc, Lê Khanh, Quốc Huy...

Đứng đầu phòng vé nội địa những ngày qua vẫn là Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45). Tác phẩm hoạt hình gây sốt rạp Việt kể từ thời điểm ra mắt đến nay, hiện dắt túi hơn 122 tỷ đồng .