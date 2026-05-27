Tiger Woods điều trị phục hồi chức năng

Theo nguồn tin, Tiger Woods đã trở lại trung tâm điều trị phục hồi chức năng ở Thụy Sĩ sau thời gian ngắn về Mỹ thăm bạn gái khi cô mắc ung thư vú.

Theo nguồn tin từ tạp chí People, Tiger Woods (50 tuổi) hiện vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình điều trị sau vụ bị bắt giữ vì nghi ngờ lái xe dưới tác động của chất kích thích (DUI) tại Florida vào cuối tháng 3. "Tiger sẽ tiếp tục tham gia chương trình điều trị theo kế hoạch trong một thời gian nữa. Anh ấy đang hồi phục tốt và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", nguồn tin cho biết.

Vào giữa tháng 5, anh quay về Mỹ đột xuất vì vấn đề gia đình. Cựu vô địch Masters muốn có mặt để hỗ trợ tinh thần cho bạn gái Vanessa Trump (48 tuổi) trong giai đoạn bạo bệnh, đồng thời chúc mừng Kai - con gái riêng của Vanessa - tốt nghiệp trung học.

Tiger Woods trở lại Thụy Sĩ để điều trị ở một trung tâm phục hồi chức năng. Ảnh: Reuters.

"Tiger là người đàn ông của gia đình. Giữa anh và Vanessa là một mối quan hệ bền chặt. Họ luôn có mặt vì nhau. Cả hai yêu nhau sâu sắc. Việc hỗ trợ nhau khi hoạn nạn là một phần tối quan trọng trong mối quan hệ của họ. Biến cố này giúp cả hai mạnh mẽ hơn, dù vốn dĩ bản thân Vanessa đã là một phụ nữ cứng rắn", nguồn tin nói thêm.

Tuần trước, Vanessa Trump - người công khai hẹn hò với Tiger Woods từ tháng 3/2025 - đã gây bất ngờ khi tiết lộ trên Instagram cá nhân rằng cô vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và trải qua một ca phẫu thuật. Cô chia sẻ: "Tôi đang tập trung điều trị và giữ tinh thần lạc quan trong vòng tay yêu thương, sự ủng hộ của gia đình, các con, những người thân thiết nhất".

Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 3/2025. Huyền thoại golf khi đó chia sẻ bức ảnh của cả hai và viết: "Tình yêu đang ngập tràn và cuộc sống tốt đẹp hơn khi có em bên cạnh. Chúng ta mong chờ hành trình cùng nhau trên con đường đời". Vanessa cũng có bài đăng trên Instagram Story của cô, cùng ngày.

Chuyện tình cảm Tiger Woods và Vanessa Trump được nhận định ngày càng gắn bó, bền chặt, khi cả hai có nhiều điểm tương đồng trong cách nuôi dạy con cái và niềm đam mê golf.