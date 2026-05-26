Rủi ro khi Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm ma túy lên MXH

Luật sư cho biết việc ca sĩ Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du công khai kết quả xét nghiệm ma túy lên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Sau các bê bối chất ma túy gần đây của một số nghệ sĩ như Miu Lê, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh, nhiều sao Việt bị "réo tên" đã chủ động đến tại bệnh viện để xét nghiệm ma túy. Sau đó, họ livestream và đăng tải kết quả xét nghiệm nói trên lên mạng xã hội nhằm chứng minh bản thân "trong sạch" và trấn an công chúng.

Vài ngày trước, Ngọc Sơn đã đến cơ quan công an để kiểm tra, xét nghiệm ma túy, sau khi được hướng dẫn nam ca sĩ đã đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm. Toàn bộ quá trình, nam ca sĩ phát trực tiếp trên trang cá nhân, đồng thời giao lưu với khán giả. Sau khi có kết quả kết quả xét nghiệm, ca sĩ đã livestream thông báo với công chúng việc anh âm tính với morphin (chất ma túy thuộc nhóm thuốc phiện); codein (chất giảm đau/ho có tính chất gây nghiện); heroin (chất ma túy mạnh thuộc nhóm thuốc phiện); marijuana (cần sa) và amphetamin (ma túy đá/thuốc lắc/chất kích thích thần kinh trung ương).

Gần đây, Quách Tuấn Du chia sẻ về quá trình xét nghiệm ma túy tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) và sau khi nhận kết quả, nam ca sĩ đã đăng tải hình ảnh mình chụp cùng phiếu xét nghiệm ma túy với kết quả âm tính với toàn bộ các chất kích thích có trong danh mục sàng lọc.

Lộ dữ liệu cá nhân của nghệ sĩ

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Luật sư Chu Quỳnh Bảo Ngọc (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du và một số nghệ sĩ khác đã livestream hoặc đăng tải công khai toàn bộ quá trình xét nghiệm ma túy, bao gồm cả phiếu kết quả xét nghiệm tại bệnh viện. Theo Luật Phòng, chống ma túy 2021, pháp luật không cấm cá nhân tự nguyện thực hiện xét nghiệm ma túy tại cơ sở y tế nhằm chứng minh bản thân không sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, phiếu xét nghiệm ma túy có thể chứa các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, dữ liệu khám chữa bệnh và thông tin định danh cá nhân. Đây có thể được xem là dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP.

Luật sư cho biết việc nghệ sĩ công khai kết quả xét nghiệm ma túy lên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro và để lộ thông tin cá nhân. Ảnh: FBNV.

Luật sư Bảo Ngọc nhận định việc cá nhân tự đăng tải các thông tin này lên Facebook, TikTok, YouTube hoặc các nền tảng mạng xã hội dù xuất phát từ mục đích chứng minh bản thân “trong sạch”, nhưng trong nhiều trường hợp có thể đồng thời làm lộ dữ liệu chính bản thân, tạo điều kiện cho một số kẻ xấu lợi dụng các các dữ liệu cá nhân của mình. Trong thực tế, sau khi được đăng tải công khai, các phiếu xét nghiệm có thể bị sao chép, chỉnh sửa hoặc khai thác vượt ngoài mục đích ban đầu của nghệ sĩ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các rủi ro liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Ngoài ra, việc chỉnh sửa các phiếu xét nghiệm còn có thể ảnh hưởng đến uy tín của các bệnh viện, cơ sở y tế đã tiến hành xét nghiệm và cấp phiếu cho nghệ sĩ.

Hơn hết, việc một số nghệ sĩ “chiều lòng” công chúng bằng cách công khai kết quả xét nghiệm còn tạo ra một sự lệch chuẩn mà cộng đồng hướng tới dành cho giới nghệ sĩ nói chung. Một nghệ sĩ muốn chứng minh mình trong sạch thì phải tự xét nghiệm. Theo đó, sự im lặng có thể bị một bộ phận xem là sự thừa nhận hay trốn tránh. Trong khi đó, nghĩa vụ chứng minh phải thuộc về những người đưa ra cáo buộc. Từ đó, lý do bảo vệ sự riêng tư của bản thân có thể bị xem là sự thừa nhận, ảnh hưởng đến danh tiếng của nghệ sĩ.

Ngọc Sơn livestream và công khai kết quả xét nghiệm ma túy trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Theo luật sư Chu Quỳnh Bảo Ngọc, để bảo vệ quyền riêng tư của mình, nghệ sĩ không nên livestream hoặc đăng tải toàn bộ quá trình xét nghiệm ma túy tại bệnh viện trên mạng xã hội. Việc phát trực tiếp rất khó kiểm soát nguy cơ lộ thông tin của bệnh nhân khác, phát ngôn của nhân viên y tế, quy trình nội bộ bệnh viện cũng như các dữ liệu của cá nhân, tổ chức liên quan.

Trong trường hợp cần công bố để phản hồi dư luận, nghệ sĩ nên giới hạn phạm vi thông tin được đăng tải. Cụ thể, chỉ nên công bố hình ảnh kèm phiếu kết quả xét nghiệm với các thông tin tối thiểu như tên nghệ sĩ, kết quả xét nghiệm và ngày xét nghiệm phù hợp quy định pháp luật; đồng thời che toàn bộ mã hồ sơ, số CCCD, ngày sinh, mã QR, thông tin bệnh viện và các dữ liệu liên quan khác.

Luật sư cũng cho rằng việc công bố thông tin xét nghiệm ma túy trên các phương tiện truyền thông là vấn đề nhạy cảm, liên quan đồng thời đến pháp luật về dữ liệu cá nhân, khám chữa bệnh và quyền riêng tư. Vì vậy, nghệ sĩ nên thực hiện thông qua công ty quản lý hoặc luật sư đại diện nhằm kiểm soát nội dung công bố, hạn chế phát ngôn cảm tính và giảm thiểu các rủi ro pháp lý phát sinh.

Hành xử của nghệ sĩ quốc tế khi bị nghi ngờ sử dụng chất cấm

Luật sư thông tin thêm tại thị trường showbiz quốc tế, đặc biệt ở Hàn Quốc và Trung Quốc, khi nghệ sĩ vướng nghi vấn sử dụng ma túy ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, hầu như không có xu hướng livestream trực tiếp quá trình xét nghiệm để chứng minh bản thân “trong sạch” như một số nghệ sĩ tại Việt Nam hiện nay. Thay vào đó, các nghệ sĩ thường lựa chọn hướng xử lý mang tính pháp lý và truyền thông chuyên nghiệp hơn.

G-Dragon đã chủ động phối hợp với cảnh sát Hàn Quốc trong quá trình điều tra nghi vấn sử dụng ma túy bằng việc tự nguyện trình diện, nộp mẫu tóc, móng tay và móng chân để phục vụ xét nghiệm theo quy định. Ảnh: Yonhap News.

Thông thường, khi xảy ra scandal, nghệ sĩ hoặc công ty quản lý sẽ phát hành thông cáo báo chí phủ nhận thông tin sử dụng ma túy, đề nghị xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, đồng thời tuyên bố hợp tác với cơ quan điều tra. Các phát ngôn trước truyền thông chủ yếu được thực hiện thông qua công ty quản lý hoặc luật sư đại diện nhằm kiểm soát nội dung công bố và hạn chế rủi ro pháp lý.

Điển hình, năm 2023, G-Dragon đã chủ động phối hợp với cảnh sát Hàn Quốc trong quá trình điều tra nghi vấn sử dụng ma túy bằng việc tự nguyện trình diện, nộp mẫu tóc, móng tay và móng chân để phục vụ xét nghiệm theo quy định. Qua nhiều lần kiểm tra, kết quả xét nghiệm ma túy của G-Dragon đều âm tính. Trong toàn bộ quá trình điều tra, các phát ngôn của nam nghệ sĩ đều được thực hiện thông qua luật sư đại diện và nhiều lần phủ nhận việc sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, cảnh sát Hàn Quốc đã khép lại vụ việc do không đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm.

Từ trường hợp của G-Dragon, có thể thấy rằng việc xác định một cá nhân có sử dụng chất cấm hay không sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác định. Toàn bộ quá trình xét nghiệm cũng do các cơ quan được chỉ định thực hiện nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, hợp pháp của kết quả xét nghiệm, theo Yonhap News.

Tại thị trường giải trí Hoa ngữ, sự nghi ngờ của khán giả và truyền thông về việc sử dụng chất cấm có thể "giết chết" sự nghiệp của một ngôi sao chỉ trong vài ngày. Do đó, việc chủ động xét nghiệm ma túy được các nghệ sĩ lớn sử dụng như một đòn phản công trực diện. Họ sẽ tiến hành xét nghiệm tại cơ quan điều tra hoặc các tổ chức y tế được chỉ định nghiêm ngặt.

Theo iFeng, vào năm 2018, nam ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị một đồng nghiệp cáo buộc sử dụng chất cấm. Tin đồn lập tức bùng nổ, đe dọa trực tiếp đến danh tiếng và hàng loạt hợp đồng âm nhạc của anh.

Thay vì chỉ đăng văn bản phủ nhận, ngay trong tối 5/12/2018, Tiết Chi Khiêm đã chủ động đến thẳng cơ quan công an giải trình. Anh tự yêu cầu cảnh sát áp giải mình đến Trung tâm giám định pháp y công an để lấy mẫu xét nghiệm ma túy. Tại đây, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm nang tóc của nam ca sĩ. Sau khi có kết quả âm tính với toàn bộ các chất kích thích có trong danh mục sàng lọc, Tiết Chi Khiêm khẳng định trên trang cá nhân: "Tôi chưa bao giờ đụng vào ma túy. Hãy cùng giám sát nhé, ai dùng người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".