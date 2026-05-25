Quách Tuấn Du xét nghiệm ma túy

Nam ca sĩ công khai kết quả xét nghiệm ma túy tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Quách Tuấn Du còn livestream và trấn an người thân, khán giả.

Chiều 25/5, Quách Tuấn Du chia sẻ về quá trình xét nghiệm ma túy tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. (TP.HCM). Anh đi cùng một đồng nghiệp để thực hiện các xét nghiệm. Nam ca sĩ còn livestream sau khi nhận kết quả.

Theo kết quả mà nam ca sĩ đăng tải, Quách Tuấn Du âm tính với toàn bộ các chất kích thích có trong danh mục sàng lọc.

Quách Tuấn Du cho biết quyết định thực hiện xét nghiệm ma túy để trấn an tinh thần của người thân và khán giả. Anh nói những ngày qua, mẹ anh rất lo lắng cho con trai. Vì vậy, anh đã đến bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm và nhận kết quả để mẹ yên tâm.

Tuấn Hưng đi xét nghiệm ma túy tại bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Trước Quách Tuấn Du, Tuấn Hưng và một số nghệ sĩ khác như Duy Mạnh và Ngọc Sơn cũng chia sẻ việc chủ động xét nghiệm ma túy. Trong đó, Tuấn Hưng và Duy Mạnh tự test tại nhà riêng. Nam ca sĩ Tuấn Hưng cho biết: "Khi tôi lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng những chương trình và khán giả mới hiểu vừa tập vừa diễn 2 show cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng này không buông tha ai".

Những ngày qua, dân mạng "réo tên" nhiều nghệ sĩ Việt sau khi Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh vướng vào bê bối sử dụng ma túy. Sau đó, nhiều sao Việt lần lượt có động thái đáp trả.

Cụ thể, Soobin Hoàng Sơn chia sẻ ảnh selfie trước gương như một cách ngầm phản hồi trước những đồn đoán. Rapper Andree Right Hand đăng tải hình ảnh đang làm tóc, còn Trịnh Thăng Bình chia sẻ ảnh tập gym. Quân A.P cũng cập nhật hình ảnh luyện tập trong phòng gym giữa lúc bị réo tên trong những tin đồn tiêu cực lan truyền mạng xã hội.

Trong khi Lệ Quyên thẳng thắn phủ nhận mọi nghi vấn, khẳng định bản thân sống lành mạnh và sẵn sàng kiểm tra bất cứ lúc nào để chứng minh sự trong sạch.

"Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được. Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa", cô gay gắt lên tiếng.