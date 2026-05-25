Bạn gái Tiger Woods được trông thấy đi cùng con gái Kai trong buổi mua sắm ở một trung tâm thương mại tại Mỹ.

Theo Page Six, cánh săn ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc Vanessa Trump xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở West Palm Beach, Florida, Mỹ. Cô đi cùng con gái Kai trong buổi mua sắm. Đây là lần đầu tiên Vanessa Trump lộ diện sau thông báo mắc ung thư vú.

Cựu người mẫu diện áo sơ mi phối cùng quần jeans. Cô trang điểm nhẹ và mang thêm túi xách. Vanessa Trump trông rạng rỡ và vui vẻ trong buổi mua sắm cùng con gái. Kai Trump (19 tuổi) gây chú ý với vẻ ngoài nổi bật. Cô đang theo học tại trường Benjamin ở Palm Beach, Florida.

Vanessa Trump đi mua sắm cùng con gái ở Mỹ. Ảnh: SplashNews.

Vanessa Trump khoác tay, trò chuyện với con gái. Hai mẹ con sau đó đi dạo phố.

Vài ngày trước, Vanessa Trump thông báo tin mắc ung thư vú. Cô cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật. "Gần đây tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú. Mặc dù đây không phải là tin mà ai cũng mong muốn, tôi đang hợp tác chặt chẽ với đội ngũ y tế để lên kế hoạch điều trị", Vanessa chia sẻ.

Hai mẹ con Vanessa Trump dạo phố. Ảnh: SplashNews.

Cô cũng khẳng định bản thân đang cố gắng giữ sự "tập trung và hy vọng" nhờ vào sự chăm sóc, động viên từ gia đình, các con và những người thân yêu, đồng thời mong muốn có được sự riêng tư trong quá trình hồi phục.

Thời gian gần đây, Vanessa Trump vẫn thường xuyên xuất hiện công khai và hoạt động năng nổ, từ các sự kiện xã hội, golf cho tới các hoạt động cùng con gái, nhưng gần như không cho thấy bất cứ vấn đề sức khỏe nào.

Theo nguồn tin, Tiger Woods sát cánh bên bạn gái trong thời gian điều trị ung thư vú.

"Tiger luôn ở bên cạnh ủng hộ và tập trung vào Vanessa. Anh ấy thực sự tự hào về sự lạc quan và cách cô ấy đối diện với bạo bệnh. Vanessa rất mạnh mẽ và Tiger tin rằng cô ấy sẽ ổn. Hiện tại, anh ấy đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ bạn gái", Daily Mail dẫn lời nguồn tin.