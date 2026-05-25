Tuấn Hưng xét nghiệm ma túy

Nam ca sĩ Tuấn Hưng quay clip công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân giữa tin đồn nghiện ngập.

Tối 24/5, thông qua trang cá nhân, Tuấn Hưng lên tiếng về những tin đồn liên quan đến anh thời gian qua. Nam ca sĩ chia sẻ: "Khi tôi lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng những chương trình và khán giả mới hiểu vừa tập vừa diễn 2 show cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng này không buông tha ai".

Sau đó, Tuấn Hưng tự thực hiện xét nghiệm ma túy tại nhà bằng que thử riêng. Anh cho biết tự nguyện test để chứng minh bản thân không sử dụng chất kích thích.

"Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà quay trực tiếp cả công đoạn. Cảm ơn mọi người đã yêu thương", anh nói.

Tuấn Hưng công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân nhằm đập tan các tin đồn thất thiệt. Ảnh: FBNV.

Ở cuối clip, nam ca sĩ công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích của bản thân giữa tin đồn nghiện ngập. Trong hình ảnh được đăng tải, que thử hiển thị hai vạch, nghĩa là dấu hiệu âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng thông thường.

Trước Tuấn Hưng, ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải video và hình ảnh tự kiểm tra ma túy bằng que thử nhanh. Trong hình ảnh được đăng tải, que thử hiển thị hai vạch. Ca sĩ cho biết anh sẽ tiếp tục đến cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và chính xác hơn, bởi lẽ thực tế que thử nhanh tại nhà chỉ mang tính sàng lọc ban đầu và chưa thể xem là kết quả có giá trị chuyên môn tuyệt đối.

Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn phủ nhận những đồn đoán thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua. Anh còn chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm. Ngọc Sơn chia sẻ: "Tôi cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có".

Ngọc Sơn sau đó livestream và cập nhật kết quả xét nghiệm cho khán giả, phủ nhận việc sử dụng chất cấm. Anh nói thêm: "Tôi khẳng định không sử dụng chất có cồn hay chất kích thích. Khi đi diễn, tôi cũng chấp tay, từ chối uống đồ có cồn, không thử bất cứ thứ gì".