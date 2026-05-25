Tuấn Hưng hiện tại

  • Thứ hai, 25/5/2026 15:53 (GMT+7)
  

Nam ca sĩ nhận được sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày qua. Đến tối 24/5, Tuấn Hưng quyết định tự xét nghiệm ma túy bằng que thử tại nhà.

Sau Ngọc Sơn, Duy Mạnh, đến lượt Tuấn Hưng công khai kết quả xét nghiệm ma túy. Nam ca sĩ tự thực hiện xét nghiệm ma túy tại nhà bằng que thử riêng. Anh cho biết tự nguyện test để chứng minh bản thân không sử dụng chất kích thích. Trong hình ảnh được đăng tải ở cuối clip của Tuấn Hưng, que thử hiển thị hai vạch, nghĩa là dấu hiệu âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng thông thường.

Những ngày gần đây, Tuấn Hưng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Trong một bài đăng trước đó của nam ca sĩ, kể về việc sức khỏe bất ổn, phải ra vào bệnh viện để thăm khám, xét nghiệm, dân mạng cũng để lại nhiều bình luận. Một số hình ảnh cũng nam ca sĩ và vợ là Hương Baby tại các sự kiện cũng gây bàn tán.

Vào tháng 8/2025, nam ca sĩ cho biết phải phẫu thuật dây thanh quản. Thời điểm đó, anh phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian ngắn để tập trung chăm sóc sức khỏe.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Tuấn Hưng hoạt động nghệ thuật tích cực. Anh chăm chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc. Cuối tháng 1, anh và các thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp sau 26 năm. Họ cho ra mắt MV Cảm ơn âm nhạc, đồng thời thực hiện live concert Bản Ghi Nhớ. Tới đây, Tuấn Hưng thực hiện show Góc ban công - Vệt nắng tại Hà Nội vào tháng 6. Bằng Kiều và Tú Dưa cũng sẽ góp mặt trong đêm nhạc của Tuấn Hưng.
Ngoài công việc, Tuấn Hưng cũng dành nhiều thời gian để chơi thể thao. Vài năm qua, anh đam mê pickle ball và thường xuyên ra sân cùng bạn bè, đồng nghiệp. Nam ca sĩ cũng tập gym, đạp xe và thiền.

Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Tuấn Hưng cho biết anh quyết định sống chậm lại, khép kín hơn để rèn luyện, tập trung lấy lại giọng hát cũng như sự yêu thương của khán giả. "Tôi đang có cuộc sống khép kín, gần như chỉ muốn ở nhà với vợ con, sáng tác nhạc và tập trung cho cuộc sống riêng. Đã đến giai đoạn để tôi chuyển hóa. Lúc này, tôi mong muốn nhiều nhất là sự bình yên bên những người thân yêu nhất", anh chia sẻ.

An Nhi

Ảnh: FBNV

