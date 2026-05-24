Brad Pitt không muốn kết hôn với bạn gái kém 29 tuổi

Nguồn tin thân cận tiết lộ Brad Pitt không muốn tái hôn. Tài tử tận hưởng sự bình yên, hạnh phúc bên bạn gái kém 29 tuổi.

Theo Daily Mail, Brad Pitt hẹn hò với nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon từ năm 2022. Họ đã sống chung hơn một năm và chính thức công khai mối quan hệ trên thảm đỏ ở buổi ra mắt phim Wolfs tại Liên hoan phim Venice hai năm trước.

Trong những năm qua, mối quan hệ của họ ngày càng khăng khít. Sự nghiệp của Brad Pitt lẫn Ines de Ramon đều phát triển, thăng hoa. Tài tử gặt hái thành công với F1- bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của anh. Bộ phim cũng giúp Brad Pitt dắt túi 40 triệu USD . Nam diễn viên sau đó hoàn thành ba bộ phim. Hai trong số đó đã sẵn sàng ra mắt. Nổi bật nhất phải kể đến Heart Of The Beast - tác phẩm chính kịch với chủ đề sinh tồn. Trong đó, Brad Pitt vào vai một người đàn ông bị rơi máy bay ở Alaska, chỉ có một chú chó làm bạn đồng hành.

Brad Pitt hạnh phúc bên bạn gái Ines de Ramon. Ảnh: Shutterstock.

Bên cạnh công việc, Brad Pitt cũng dành nhiều thời gian bên bạn gái kém 29 tuổi Ines de Ramon. Song theo nguồn tin, tài tử được cho là sẽ không tái hôn.

"Hôn nhân không nằm trong kế hoạch của Pitt. Dù cả hai rất hạnh phúc, anh ấy chỉ đang tận hưởng sự bình yên, hỗ trợ từ bạn gái dễ tính. Pitt sẽ không kết hôn thêm lần nữa. Anh ấy có cô bạn gái tuyệt vời và trân trọng điều đó", Daily Mail dẫn lời nguồn tin.

Năm 2025, một nguồn tin tiết lộ trên tờ In Touch, tài tử cũng không có ý định cầu hôn bạn gái. "Khi ai đó nhắc đến chuyện cưới xin, Brad liền lảng tránh hoặc đùa cợt về quá khứ hôn nhân đầy thất bại của mình. Rõ ràng là vụ ly hôn với Angelina đã để lại vết thương lòng rất lớn, khiến anh ấy sợ hãi chuyện kết hôn lần nữa", nguồn tin chia sẻ.

Ramon và Pitt quen nhau thông qua sự giới thiệu của bạn chung. Họ giống đối phương ở sở thích thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đi du lịch. Dù bận đóng phim, Pitt vẫn dành nhiều thời gian đưa bạn gái đi ăn tối và shopping.

Trước khi yêu Pitt, Ramon trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Paul Wesley. Bộ đôi đã tuyên bố chấm dứt quan hệ hồi tháng 9/2022 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 2/2023.

Trong khi đó, Pitt từng vướng tin đồn qua lại với Charlize Theron, Emily Ratajkowski và nhiều mỹ nhân Hollywood hậu ly hôn Angelina Jolie. Tuy nhiên, anh đã phủ nhận tất cả.