KOL nói lý do sinh con cho Elon Musk

Theo USA Today, Ashley St. Clair thu hút sự chú ý khi thực hiện một video với tiêu đề "Get ready with me" trên TikTok, chia sẻ về mối tình chóng vánh với tỷ phú Elon Musk (54 tuổi). Trong video, cô lần đầu tiết lộ lý do quyết định sinh con cho ông chủ Tesla cũng như mối quan hệ của cả hai đột ngột chuyển biến "kỳ lạ" sau khi cô mang thai.

Ashley St. Clair kể bắt đầu hẹn hò với Elon Musk vào năm 2023. Trước đó, cô đã là một bà mẹ đơn thân. Nữ KOL thừa nhận bản thân từng mất niềm tin vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc vì định kiến xã hội, nhưng cô luôn khao khát được làm mẹ và có thêm con.

Ảnh: FilmMagic.

Việc nuôi con một mình giữa bối cảnh kinh tế khó khăn khiến Ashley luôn đối mặt với áp lực tài chính. Do đó, lời đề nghị từ vị tỷ phú công nghệ đã hoàn toàn thuyết phục cô. Ashley kể lại câu nói của Elon Musk: "Em nên sinh con đi. Tài nguyên giới hạn duy nhất của tôi chỉ là thời gian".

"Tất nhiên là nó quá hấp dẫn. Tôi có thể làm điều mình luôn muốn - trở thành mẹ mà không phải lo lắng về những gánh nặng kinh tế. Tôi không nghĩ lý do đó là điên rồ. Các con của tôi chắc chắn sẽ luôn được chăm sóc tốt", Ashley chia sẻ.

Cặp đôi đã nghiêm túc thảo luận về kế hoạch sinh con trong một chuyến du lịch đến hòn đảo St. Barts. Tháng 2/2025, cô hạ sinh cho Musk một cậu con trai, đặt tên là Romulus.

Tuy nhiên, chuyện tình lãng mạn đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Ashley mang bầu. Nữ KOL tiết lộ mọi chuyện bắt đầu trở nên "kỳ lạ" và nhiều lời nói, hành động của Musk không còn đồng nhất với những gì ông từng hứa hẹn trước đó.

Ashley nhấn mạnh rằng trước khi cô mang thai, vị tỷ phú này hành xử như một người "bình thường" hơn rất nhiều. Cô nói: "Có thể không ai tin, nhưng ở không gian riêng tư, anh ấy từng rất hài hước và trò chuyện bình thường. Nhưng sau đó, mọi chuyện bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc".

Elon Musk đã có 5 người con với vợ cũ Justine Wilson. Với ca sĩ Grimes, ông có 3 người con mang những cái tên độc lạ (X Æ A-12, Exa Dark Sideræl và Techno Mechanicus).

Chưa dừng lại ở đó, Musk cũng có 4 người con chung với Shivon Zilis - cấp dưới của ông tại công ty công nghệ Neuralink. Đáng chú ý, đứa con thứ tư của Musk và Zilis (bé Seldon Lycurgus) cũng được bí mật chào đời vào khoảng thời gian gần với thời điểm Ashley St. Clair sinh con.