Cảnh sát thông tin vụ bắt giữ Britney Spears

Trong báo cáo mới từ phía cơ quan chức năng, Britney Spears có hành xử kỳ lạ và tâm lý thất thường khi bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

People vừa tung ra video và báo cáo chi tiết từ phía cảnh sát về vụ bắt giữ Britney Spears hồi tháng 3 tại hạt Ventura, California. Tài liệu cho thấy "công chúa nhạc pop" (44 tuổi) đã có những biểu hiện tâm lý bất ổn, thay đổi thất thường và liên tục nói năng kỳ lạ với các sĩ quan cảnh sát.

Cụ thể, khi bị yêu cầu dừng xe vào ngày 4/3, giọng ca Toxic khẳng định cô chỉ uống một ly mimosa từ 6 tiếng trước và tự chấm mức độ say xỉn của mình là 0/10.

"Tôi thậm chí có thể uống hết 4 chai vang mà vẫn chăm sóc tốt cho các anh được. Tôi là một thiên thần", nữ ca sĩ nói với cảnh sát.

Britney Spears vướng nhiều lùm xùm những năm qua. Ảnh: WireImage.

Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở của Britney là 0,05% và 0,06%, dưới mức giới hạn pháp lý 0,08% của bang California. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chuyên môn cho thấy cô đang trong tình trạng "chịu ảnh hưởng của chất kích thích hệ thần kinh trung ương".

Cảnh sát đã tìm thấy một lọ thuốc Adderall (thuốc điều trị ADHD/trầm cảm) không phải do cô đứng tên trong túi xách. Britney thừa nhận đã uống 200 mg Lamictal (thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực và động kinh) để kiểm soát chứng "thay đổi tâm trạng" và dùng thêm Adderall nhằm giữ tinh thần "hưng phấn". Trong cuốn hồi ký The Woman in Me (2023), nữ ca sĩ từng thừa nhận Adderall là "loại thuốc yêu thích" giúp cô giảm bớt trầm cảm từ những năm 2000.

Báo cáo ghi nhận trong suốt quá trình làm việc, Britney liên tục đổi sang nói giọng Anh, thay đổi "từ đối đầu, kích động sang vui vẻ, ngoan ngoãn".

Cô thậm chí còn mời cảnh sát về nhà ăn tối: "Các anh có thể đến nhà tôi, tôi sẽ nấu mì lasagna hoặc bất cứ thứ gì các anh muốn. Nhà tôi có hồ bơi đấy". Tuy nhiên, ngay sau khi bị còng tay ra ghế sau xe tuần tra, cô liền bật khóc nức nở và cáo buộc các sĩ quan "độc ác" và "dối trá".

Vào ngày 4/5 vừa qua, Britney Spears đã chính thức nhận tội lái xe bất cẩn trong vụ việc liên quan đến cáo buộc DUI (lái xe dưới ảnh hưởng của rượu và chất kích thích). Theo thỏa thuận nhận tội, nữ ca sĩ sẽ không phải thi hành án tù, mà chịu 12 tháng quản chế.

Tại phiên xử ở Ventura County Superior Court, luật sư Michael A. Goldstein đã đại diện Spears đưa ra lời nhận tội.

Theo phán quyết, Spears phải hoàn thành chương trình điều trị lạm dụng chất kích thích kéo dài 3 tháng, nộp phạt 571 USD và tuân thủ các điều kiện giám sát. Cô cũng bị tuyên án 1 ngày tù nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giữ trước đó.

Luật sư của nữ ca sĩ, ông Goldstein, phát biểu sau phiên tòa: "Britney đã chịu trách nhiệm về hành vi của mình và đang có những bước đi tích cực để thay đổi. Cô ấy rất biết ơn sự khoan hồng của pháp luật và sự ủng hộ từ người hâm mộ".