Shakira lại công kích Pique?

Đoạn teaser giới thiệu ca khúc cổ vũ World Cup 2026 của Shakira gây bàn tán. Không ít người nghe cho rằng nữ ca sĩ đang ẩn ý nhắc đến bạn trai cũ.

Theo Hola!, trong video giới thiệu ca khúc cổ vũ World Cup 2026, Shakira xuất hiện với hình ảnh ấn tượng. Cô diện trang phục năng động, nhảy cùng các vũ công. Nữ ca sĩ xuất hiện bên trong sân vận động Maracanã, tay cầm quả bóng chính thức của World Cup.

Ở sản phẩm này, nữ ca sĩ kết hợp cùng ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Burna Boy. Song câu hát trong MV đang thu hút sự bàn tán từ công chúng. Cụ thể, Shakira hát: "What broke you once. Made you strong" (Tạm dịch: Điều khiến bạn tổn thương lại làm bạn mạnh mẽ hơn).

Shakira và Pique thời còn mặn nồng. Ảnh: IGNV.

Một bộ phận khán giả cho rằng lời hát có liên quan đến cuộc chia tay ồn ào giữa nữ ca sĩ và ngôi sao bóng đá Pique vào năm 2022. Thậm chí, không ít dân mạng nghi vấn Shakira đang cố tình công kích người cũ.

Trước đây, Shakira hơn một lần "đá xoáy" Pique trong các sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, nữ ca sĩ đã ví von bạn trai cũ Gerard Pique với "Voldemort" - nhân vật phản diện trong Harry Potter - trong ca khúc thuộc album Las Soones Ya No Lloran.

Hay vào năm 2023, trong đĩa đơn ZRP Music Session #53 của Shakira kết hợp cùng nhà sản xuất Argentina và DJ Bizarrap, cô cũng được cho là ẩn ý nhắc tới bạn trai cũ.

Trên nền nhạc Latin đặc trưng, Shakira ngân nga câu hát: "Tôi tổn thương khi thấy anh đi cùng người mới / Nhưng tôi đã sẵn sàng để bước tiếp / Anh không được chào đón ở đây nữa / Tôi nghe những gì bạn gái của anh nói với tôi / Điều đó không khiến tôi tức giận / Tôi cười".

Pique và Shakira tuyên bố chia tay vào tháng 6/2022, sau 12 năm yêu và có với nhau hai con. Cặp đôi quen nhau từ năm 2010 ngay trước khi Pique cùng tuyển Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch World Cup tại Nam Phi. Shakira cũng chính là ca sĩ hát ca khúc Waka Waka nổi tiếng của giải đấu năm đó.