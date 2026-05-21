Brad Pitt tình tứ bên bạn gái kém 29 tuổi

Tài tử vừa dự sự kiện ở Los Angeles cùng bạn gái Ines de Ramon. Trong khi đó, Brad Pitt vắng mặt ở lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara.

Theo Page Six, Brad Pitt gây chú ý khi nắm tay Ines de Ramon trên thảm đỏ sự kiện diễn ra ở Los Angeles (Mỹ). Tài tử diện suit lịch lãm, rạng rỡ bên người yêu kém 29 tuổi. Ines de Ramon gợi cảm với thiết kế cúp ngực và thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ cùng Brad Pitt.

Cả hai tạo dáng chụp ảnh trước ống kính, sau đó nói chuyện với một số quan khách tại sự kiện.

Brad Pitt và bạn gái ngày càng mặn nồng. Ảnh: Shutterstock.

Không lâu trước đó, việc tài tử vắng mặt ở lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara nhận nhiều ý kiến trái chiều. Theo TMZ, Brad Pitt thậm chí còn không liên lạc với con gái trước cột mốc quan trọng. Tại sự kiện, Zahara cũng được phát hiện đã bỏ họ Pitt của cha. Khi bước lên sân khấu nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật ngành Tâm lý học tại trường Cao đẳng Spelman, thành phố Atlanta, cô được xướng tên là Zahara Marley Jolie, không dùng họ của Brad Pitt.

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và con gái nuôi căng thẳng nhiều năm qua. Từ sau khi tài tử ly hôn Angelina Jolie, Zahara luôn đứng về phía mẹ. Cô công khai bỏ họ cha vào năm 2023. Nhiều năm qua, Zahara không liên lạc với cha.

Ngoài Zahara, Vivienne và Shiloh cũng "ghẻ lạnh" Brad Pitt. Tháng 5/2024, Shiloh nộp đơn xin bỏ họ "Pitt" khỏi tên thật. Nguồn tin của TMZ cho biết mặc dù yêu cầu này vẫn chưa được chấp thuận, ái nữ đã sử dụng tên Shiloh Jolie khi đến lớp học vũ đạo.

Trong khi Vivienne - một trong 2 con sinh đôi của cặp sao Hollywood - có hành động tương tự. Cuối tháng 5/2024, People đưa tin trong phần thông tin vở kịch The Outsiders - dự án Vivienne cùng mẹ sản xuất, tên của cô bé không còn ghi họ "Pitt".

Hồi tháng 2, Maddox, con trai cả của Brad Pitt và Angelina Jolie, cũng bỏ họ cha trong phần credit của bộ phim mới nhất mà cậu tham gia thực hiện.

Mối quan hệ giữa bố con tài tử Once Upon A Time… In Hollywood luôn là chủ đề sốt dẻo trên các phương tiện truyền thông. Cựu vệ sĩ của gia đình Jolie-Pitt tiết lộ Jolie từng "khuyến khích" các con không gặp bố khi tài tử đến thăm.