Ông Nawat lại gây sốc

  • Thứ tư, 20/5/2026 16:43 (GMT+7)
Ông Nawat Itsaragrisil bất ngờ bổ nhiệm Psi Scott vào vị trí giám khảo của đấu trường Miss Grand International All Star.

Theo Thairath, vụ việc Psi Scott, hậu duệ đời thứ 4 của Bhirombhakdi, đăng đàn bóc trần nhiều bí mật gia đình đang gây chấn động dư luận Thái Lan. Giữa ồn ào, ông Nawat Itsaragrisil bất ngờ bổ nhiệm Psi Scott vào vị trí giám khảo của đấu trường Miss Grand International (MGI) All Star.

Ông Nawat cho biết: "Thực ra, chúng tôi đã liên lạc với nhau khá lâu rồi, nhưng cả hai còn do dự vì dư luận hiện tại. Nhiều người có thể nói rằng ngay khi anh ấy được biết tới, chúng tôi mới chọn. Nhưng chúng tôi đã cân nhắc anh ấy một thời gian rồi. Chúng tôi quyết định giữ bí mật đến thời điểm này. Anh ấy từng là giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan ở Pathum Thani. Cả hai cũng đã gặp nhau tại các sự kiện khác".

Ông Nawat Itsaragrisil bất ngờ bổ nhiệm Psi Scott vào vị trí giám khảo của đấu trường Miss Grand International All Star. Ảnh: IGNV.

Theo người đứng đầu MGI, ông cũng ấn tượng với Psi Scott sau chương trình Hone Krasae. Gần đây, khi theo dõi vụ việc liên quan đến Psi Scott, ông Nawat lại đánh giá cao hơn.

Sau khi vụ việc nổ ra, ông liên hệ lại với Psi Scott để xác nhận việc tham gia ngồi ghế giám khảo của Miss Grand International All Star và nhận được sự đồng ý.

"Tôi tin rằng có hàng trăm nghìn gia đình ở Thái Lan đang phải trải qua bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục nghiêm trọng trong gia đình. Tôi nghĩ đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến anh chị em ruột, cha ruột, họ hàng... Tất cả đều thật ghê tởm. Vì vậy, đây là sự phản ánh tiếng nói của tất cả mọi người. Và giờ đây, mạng xã hội có thể giúp bạn, giúp bạn ở trong một không gian an toàn", ông Nawat chia sẻ.

Trước đó, Pi Scott đã bị cách chức và rời khỏi tập đoàn Singha sau sự việc bị em trai tố xâm hại trong nhiều năm.

Ngay sau đó, Psi Scott đăng tải video và bày tỏ cảm ơn vì sự ủng hộ, động viên từ mọi người những ngày qua.

Anh cho biết: "Chào mọi người. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã nhắn tin cho tôi trong vài tuần qua. Đó là những lời động viên từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một tuần rất quan trọng đối với tôi và cũng là một tuần rất khó khăn".

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

