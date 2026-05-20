Ca sĩ Long Nhật trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Long Nhật bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn.

Theo Công an TP.HCM, qua điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện trong quý I-2026, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) nhận định ngoài các nghi can đã bị xử lý còn nhiều người liên quan cần tiếp tục điều tra, mở rộng.

Từ đó, Phòng PC04 xác lập chuyên án truy xét bí số 426A, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây theo tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”.

Ca sĩ Long Nhật. Ảnh: Công an cung cấp.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04 Công an TP.HCM, ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đơn vị đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây và đối tượng liên quan.

Lực lượng điều tra cũng kiên trì truy vết từ các đối tượng sử dụng ma túy để làm rõ các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn.

Kết quả bước đầu, công an đã bắt giữ, xử lý 74 người. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời phối hợp công an địa phương xử lý hành chính ba người theo quy định.

Trong số đó có ca sĩ Long Nhật (tên đầy đủ: Đinh Long Nhật, 59 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ca sĩ Long Nhật biến mất trên mạng xã hội. Bài đăng cuối cùng của anh là vào ngày 23/3.

Thời điểm ấy, nam ca sĩ chia sẻ thông tin quảng bá cho cuộc thi Tình ca quê hương Việt Nam mùa II năm 2026 phát sóng trên VTV9. Nhiều năm qua, Long Nhật giữ vai trò giám khảo một số cuộc thi âm nhạc về bolero.

Long Nhật sinh năm 1967 tại TP Huế. Anh được biết đến với nhiều ca khúc dân ca, trữ tình. Tên tuổi anh gắn liền với những bài hát, có thể kể đến như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi...