Kết cục vụ thiếu gia tập đoàn Singha tố bị xâm hại nhiều năm

Sau khi anh trai bị đuổi việc khỏi tập đoàn Singha, Psi Scott đăng tải video và bày tỏ cảm ơn vì sự ủng hộ, động viên từ mọi người những ngày qua.

Thairath đưa tin Pi Scott đã bị cách chức và rời khỏi tập đoàn Singha sau sự việc bị em trai tố xâm hại trong nhiều năm.

Anh cho biết: "Chào mọi người. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã nhắn tin cho tôi trong vài tuần qua. Đó là những lời động viên từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một tuần rất quan trọng đối với tôi và cũng là một tuần rất khó khăn".

"Nhưng các bạn đã cho tôi rất nhiều hy vọng. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng bản thân muốn nói lời cảm ơn tới mọi người ngay lúc này. Cảm ơn vì đã cho tôi thêm hy vọng. Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn", Psi Scott tiếp tục.

Psi Scott gửi lời cảm ơn tới mọi người vì ủng hộ, động viên anh những ngày qua. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Psi gây xôn xao dư luận Thái Lan khi đăng tải một video chia sẻ việc bị anh trai xâm hại suốt nhiều năm. Theo lời của thiếu gia tập đoàn Singha, người thân trong gia đình đều biết chuyện, nhưng không ai đứng ra để bảo vệ anh.

Psi còn chia sẻ về việc bị mẹ đệ đơn kiện yêu cầu thu hồi khối tài sản anh được thừa kế từ ông ngoại với lý do anh "vô ơn" và "làm tổn hại danh tiếng gia tộc".

Sau đó, Pi Scott lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định thông tin em trai đưa ra là sai sự thật. Video này được Pi Scott đăng tải thông qua trang cá nhân của vợ. Nhiều ngôi sao Thái Lan như Baifern Pimchanok, Tay Tawan, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Aom Sushar Manaying… nhấn thích bài đăng dẫn đến họ bị chỉ trích dữ dội.

Nữ diễn viên Thái Lan Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul, vợ của Pi Scott cũng có động thái về ồn ào liên quan đến chồng cô.

Nữ diễn viên viết: "Có những người khuyên tôi đây là chuyện gia đình chồng và không nên can thiệp. Tôi muốn làm rõ rằng tôi chưa bao giờ có ý định vượt quá giới hạn trong chuyện gia đình hay can thiệp theo bất kỳ cách nào. Vai trò của tôi chỉ đơn giản là hỗ trợ chồng, người đã bị cáo buộc và trở thành mục tiêu lên án của công chúng".