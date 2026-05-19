Song Hye Kyo gợi cảm

Minh tinh Hàn Quốc chia sẻ về cuộc sống hiện tại, sự nghiệp diễn xuất trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Vogue China.

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue China số tháng 6. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thực hiện bộ ảnh cùng cuộc phỏng vấn, chia sẻ về cuộc sống, công việc và quan điểm nghề nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Loạt ảnh được thực hiện theo concept "Kỳ nghỉ ở Paris". Trong đó, minh tinh xứ Hàn diện những thiết kế thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm. Ấn tượng nhất phải kể đến là bức ảnh Song Hye Kyo ngồi trên ghế, mặc váy lụa taffeta đến từ thương hiệu Bottega Veneta, đeo nhẫn kim cương của Chaumet và đội vương miện Bourbon Parma.

Bộ ảnh mới của Song Hye Kyo trên Vogue China. Ảnh: Vogue China.

Ở một layout khác, nữ diễn viên diện đầm hai dây, khoe khéo bờ vai thanh mảnh. Song Hye Kyo không tạo kiểu tóc cầu kỳ hay sử dụng phụ kiện để tập trung sự chú ý vào khuôn mặt, thần thái.

Vogue China dành nhiều lời khen khi giới thiệu về nữ diễn viên sinh năm 1982. Tờ này viết: "Từ Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc đến Hậu duệ mặt trời và gần đây nhất là The Glory - tác phẩm mở ra kỷ nguyên thống trị trên Netflix, nữ diễn viên luôn đứng ở vị trí trung tâm trong mọi cột mốc làn sóng K-drama vươn ra toàn thế giới. Suốt hơn 25 năm qua, cô ấy vẫn luôn nhận được sự yêu mến trên toàn cầu và duy trì vị trí đỉnh cao của mình".

"Không ngủ quên trên chiến thắng, đầu năm nay, Song Hye Kyo đã hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim truyền hình mới mang tên Slowly, Intense. Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc những năm 1960-1980, tác phẩm tái hiện bức tranh âm nhạc, tham vọng và những biến động của thời đại. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Minja - một người phụ nữ kiên cường, vật lộn giữa hiện thực và ước mơ và không hề khuất phục. Việc sống hết mình với nhân vật suốt năm qua hứa hẹn một màn lột xác kinh ngạc tiếp theo của nữ diễn viên", theo Vouge China.

Song Hye Kyo ở tuổi 45. Ảnh: Vogue China.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo cho biết cô "không phải là diễn viên có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ". Theo minh tinh, diễn viên là công việc rất khó khăn. "Mỗi nhân vật là một cuộc đời tôi chưa từng trải qua. Vì vậy, tôi cần phải thấu hiểu, nghiên cứu và dần dần sống cuộc đời của chính người đó", cô bày tỏ.

Song Hye Kyo nhớ lại ngay cả khi nhận những chiếc cúp từ các lễ trao giải lớn hay tiếng reo hò của khán giả, cô cũng không bị cuốn vào cảm xúc nhất thời. Thay vào đó, cô giữ tâm thế bình tĩnh và nhanh chóng rời khỏi những sự náo nhiệt đó.

"Khoảnh khắc tôi nhận giải và bước xuống sân khấu, tất cả niềm vui, cảm xúc tuyệt vời đó đã qua rồi", cô nói thêm.

Ngoài ra, khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Song Hye Kyo kể lúc không đóng phim, cô thích đi xem triển lãm hoặc các buổi biểu diễn, tụ tập cùng bạn bè hoặc đi ăn tại những nhà hàng thân thuộc. Ở tuổi ngoài 40, diễn viên nhận ra điều quan trọng nhất là phải tập trung vào bản thân, thay vì việc ưu tiên cảm xúc của người khác như trước kia.