Con trai nuôi của Angelina Jolie đồng hành cùng mẹ và các em tại trường Cao đẳng Spelman, thành phố Atlanta, Mỹ.

Theo Daily Mail, Angelina cùng các con gồm Maddox, Pax Thiên và Knox đã có mặt tại trường Cao đẳng Spelman, thành phố Atlanta, Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của Zahara vào ngày 17/5 (giờ địa phương).

Minh tinh diện áo khoác dáng dài kết hợp với boot đen và túi xách. Angelina đeo kính râm, đi sát Pax Thiên. Con trai nuôi của nữ diễn viên lịch lãm với áo sơ mi phối quần tây và giày da. Trên tay Pax Thiên là suit tối màu để khoác ngoài.

Hình ảnh mới nhất của Pax Thiên. Ảnh: Backgird.

Maddox, Knox đều chọn trang phục trang trọng khi dự lễ tốt nghiệp của Zahara.

Đáng chú ý, Brad Pitt không có mặt trong sự kiện quan trọng của con gái nuôi. Tại lễ tốt nghiệp, Zahara cũng được xướng tên là Zahara Marley Jolie, thay vì Jolie-Pitt.

Zahara theo học chuyên ngành Tâm lý trường Cao đẳng Spelman. Tại một sự kiện diễn ra trước đó, cô từng dành nhiều lời tri ân gửi tới mẹ nuôi.

"Tôi được nhận nuôi khi mới 6 tháng tuổi và được sống cùng những người anh chị em đặc biệt và yêu thương nhất, với một người mẹ đã nuôi dạy chúng tôi về giá trị của việc giúp đỡ người khác, lòng tốt, luôn nỗ lực để trưởng thành. Những giá trị này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong một thế giới mà lòng tốt bị xem nhẹ và việc giúp đỡ người khác phải trả giá, tôi rất biết ơn vì đã có một hình mẫu để cho mình thấy thế nào là một người tốt", cô chia sẻ.

Trở lại với Pax Thiên, một ngày trước, con trai nuôi của nữ diễn viên bị đồn qua đời. Nguồn cơn bắt nguồn từ bài đăng của một fanpage về giải trí có tên "The Angelina Jolie’s Fan Club". Tin đồn nói trên gây hoang mang. Thậm chí, không ít người còn để lại bình luận chia buồn với gia đình nữ diễn viên. Song sau đó, dân mạng nhanh chóng phát hiện thông tin nói trên chỉ là tin giả.

Pax Thiên tên thật là Nguyễn Quang Sáng, sinh năm 2003, được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam năm 2007. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2021, Pax Thiên tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật.