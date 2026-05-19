Chiêu mới của nghệ sĩ Việt

Phát hành sản phẩm đơn giản cho nền tảng YouTube, sau đó chờ đợi hiệu ứng để quyết định làm MV. Đây là chiến lược hiệu quả, đã và đang được nhiều nghệ sĩ Việt áp dụng.

Tuyển bạn gái, MV của OgeNus kết hợp cùng Dangrangto và producer Machiot đã thống trị danh sách âm nhạc thịnh hành hơn 2 tuần. Đây là kết quả của một chiến lược hiệu quả từ OgeNus và ê-kíp, sau khi tung sản phẩm ban đầu là lyrics video để đo hiệu ứng lan tỏa. Ê-kíp OgeNus dồn sức đẩy sản phẩm trên mạng xã hội qua các bản nhạc remix và tạo trend từ việc gắn nhạc vào nội dung ở TikTok. Sau cùng, khi bản audio của Tuyển bạn gái gây sốt, OgeNus ngay lập tức bắt tay vào sản xuất MV.

Chiến lược của OgeNus trong MV Tuyển bạn gái tương tự sản phẩm Tấm lòng Cửu Long của Ricky Star. Cũng là một bản audio phát hành trước để xem liệu có được khán giả đón nhận hay không. Khi nhận thấy sản phẩm có cửa cạnh tranh ở đường đua âm nhạc thịnh hành, Ricky Star sản xuất MV để “lướt theo cơn sóng”, phủ sóng thêm hình ảnh cá nhân. Mới nhất, MV Mắt bão của bộ ba Long Nón Lá, Tọi và Phương Nghiêm cũng đạt được hiệu quả nhất định từ cách làm này.

Vội vã quay MV

Trong 2 tuần gần nhất, cựu thí sinh Rap Việt chạm trán đối thủ nặng ký là HIEUTHUHAI. Tuy nhiên, OgeNus vẫn thống trị đường đua khi giai điệu của Tuyển bạn gái liên tục gây sốt ở nền tảng mạng xã hội TikTok. Nam rapper đã sáng suốt khi đẩy nhanh quá trình sản xuất MV chỉ trong một tuần, tính từ lúc tung phiên bản audio đầu tiên, do đó tận dụng triệt để thời điểm “vàng” của sản phẩm.

Từ Tấm lòng Cửu Long của Ricky Star cho đến Tuyển bạn gái, có một điểm chung ở 2 MV này là được sản xuất gấp rút. Chính vì quá gấp, OgeNus cùng ê-kíp không thể tính toán nhiều cho MV Tuyển bạn gái. MV dàn dựng đường dây kịch bản đơn giản, dễ đoán, chiếm phần lớn phân cảnh là OgeNus và người cộng sự Dangrangto tự diễn trước máy quay.

OgeNus kết hợp cùng Dangrangto trong sản phẩm mới.

Cả OgeNus và Ricky Star sẽ chú trọng vào việc tạo ra một MV, từ sức hút của bản audio với kinh phí vừa phải, giúp họ lan tỏa hình ảnh mạnh mẽ. Sau đó, các nghệ sĩ sẽ được nhắc đến nhiều hơn, có độ nhận diện cao hơn và tăng khả năng nhận “job” từ nhãn hàng, được mời biểu diễn. Nó trái ngược so với một quy trình chuẩn khi giới ca sĩ/rapper làm MV, đó là lên kế hoạch chuẩn bị hàng tháng rồi đầu tư tất tay để mong gặt hái về thành công ngay lập tức.

Sản phẩm Mắt bão của Long Nón Lá, Tọi và Phương Nghiêm đang leo mạnh trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành. Một tuần trước, ca khúc nhạc phim của bộ ba nghệ sĩ trẻ bất ngờ gây sốt, đó là phiên bản lyrics video đơn giản. Sau khi MV Mắt bão lên sóng, nhiều khán giả để lại bình luận, cho biết họ tiếc khi xem MV vì kịch bản và hình ảnh quá đơn giản so với kỳ vọng của một MV hào hùng về chủ đề chiến tranh.

Ricky Star cho ra mắt bản audio phát hành trước để đo lường hiệu ứng, sau đó mới bắt tay vào thực hiện MV Tấm lòng Cửu Long.

Đã đầu tư cho một MV thì không thể nhanh. Và một khi tiến độ gấp rút để bám “trend”, hiển nhiên khó đạt được chất lượng. Trước đây, cách Obito cũng dùng chiến lược này và thành công ở loạt MV trong chuỗi ca khúc ở album đầu tay. Với các nghệ sĩ, đây là phương án an toàn nhất để đảm bảo có một MV “viral” và hiệu quả về kinh phí.

Sau đó, một MV có độ lan tỏa cao sẽ giúp nghệ sĩ đổi đời. Điển hình như OgeNus, thành công của Tuyển bạn gái giúp nam rapper thoát khỏi giai đoạn dài đánh đâu thua đó, bắt đầu được săn đón và dần hiện diện ở các chương trình. OgeNus đã giải quyết bài toán khó nhất là tạo ra bước ngoặt cho chính mình, thành công sẽ đến với anh và tiếp nối. Để rồi ở sản phẩm tiếp theo, cựu thí sinh Rap Việt sẽ có kinh phí và sức bật đủ tốt nhằm tính tới một MV được đầu tư hơn, có chất lượng tốt hơn.

Chiến lược mới cho những nghệ sĩ trẻ

Giới ca sĩ/rapper Việt có 3 con đường chính để kiếm tiền bằng âm nhạc, bao gồm: Doanh thu nhạc số, chạy show và hợp tác cùng các nhãn hàng. Theo cách vận hành của thị trường, tính đến lúc này, làm MV vẫn là phương án tối ưu để với lấy cả 3 "cần câu cơm". Chi phí tối thiểu để làm một MV chấp nhận được trên thị trường, với đường dây kịch bản rõ ràng, chất lượng hình ảnh 4K giờ ít nhất phải ở mức vài chục triệu đồng trở lên.

Những nghệ sĩ trẻ và chưa có nhiều kinh phí vẫn “rén tay” khi đầu tư cho một MV. Nếu là MV tiết kiệm hết mức có thể, chỉ vài triệu đồng, sẽ khó đánh bật lên hẳn. Còn nếu là MV kinh phí hàng chục triệu cho đến cả trăm triệu, thậm chí tỷ đồng để lao vào đường đua, rủi ro cho họ quá lớn. Đổi lại, từ kinh phí đổ vào MV đó, ca sĩ/rapper có thể đầu tư sản xuất nhiều bài nhạc và dư ra kinh phí đầu tư truyền thông.

Hình ảnh trong MV Mắt bão của Long Nón Lá.

Từ sự chi phối của mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ trẻ đã xác định con đường mà họ nên đi là tập trung làm thật tốt bài nhạc. Sau đó, họ nỗ lực truyền thông dự án theo nhiều cách khác nhau để sản phẩm lan tỏa như Tuyển bạn gái và Mắt bão. Hoặc là chờ vào cú ăn may như Tấm lòng Cửu Long, được cứu nhờ một màn “trend” vũ đạo bất ngờ gây sốt như TikTok. Khi đó, bài nhạc đã được số lượng khán giả nhất định đón nhận, nếu làm MV sẽ tăng tỷ lệ thành công lên nhiều lần.

Điều đó mở ra con đường cho đông đảo nghệ sĩ trẻ mới chập chững bước vào đường đua nhạc Việt. Họ không chịu áp lực phải lao vào cuộc chiến tàn khốc, với những MV kinh phí hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng. Thay vào đó, tất cả chú trọng làm sản phẩm âm nhạc ban đầu thật hay để phát hành trên các nền tảng nhạc số và YouTube. Họ sẽ đi một con đường vòng, bỏ nhiều công sức hơn nhưng ít rủi ro hơn.