Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vẻ đẹp của đương kim Miss World khi đến Việt Nam

  • Thứ năm, 14/5/2026 22:15 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ban tổ chức cho biết chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại TP.HCM, với sự tham gia của hơn 130 thí sinh.

Chiều 14/5, ban tổ chức cuộc thi Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) tổ chức buổi họp báo công bố lịch trình cuộc thi tại Việt Nam. Tham dự sự kiện có bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata.

Theo ban tổ chức, những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Trong đó, TP.HCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance Of The World và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi. Cuộc thi diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào tối 5/9, với sự góp mặt của hơn 130 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

miss world anh 1miss world anh 2

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata nổi bật tại sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức công bố các đại sứ đồng hành gồm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên. Các đại sứ sẽ tham gia hoạt động quảng bá, giao lưu và truyền thông, đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi của Miss World, giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Việt Nam là Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là gương mặt tranh tài tại Miss World năm nay.

miss world anh 3

Bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World phát biểu tại buổi họp báo Miss World ở Việt Nam.

Trước đó, Bảo Ngọc cho biết trước khi quyết định đến với Miss World, cô cũng hoài nghi về bản thân và nhận nhiều thắc mắc về lý do tiếp tục góp mặt tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Song người đẹp nói rằng sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, cô tự thấy sứ mệnh của bản thân chưa dừng lại. Vì vậy, cô đặt ra mục tiêu đạt vị trí cao nhất có thể tại Miss World 2026, đồng thời trải nghiệm trọn hành trình tại sân chơi sắc đẹp này.

Người đẹp từng giành vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam. Sau đó, Bảo Ngọc chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Bí quyết kinh doanh cửa hàng thời trang và những mánh lới bạn chưa biết đưa ra những kinh nghiệm bán hàng thực chiến của một chuyên gia có 20 năm bán buôn, bán lẻ và nghiên cứu các mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp thời trang trên khắp Trung Quốc. Thông qua đó, tác giả sẽ tổng kết những bí quyết giúp một cửa hàng kinh doanh thành công và cách để người kinh doanh xây dựng được thương hiệu cá nhân.

Sở Văn hóa nói về vụ Bích Trâm: 'Livestream đáp trả là hành động sai'

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng việc livestream đáp trả với lời lẽ phản cảm là hành động sai, kém văn minh.

11 giờ trước

An Nhi

Ảnh: BTC

miss world TP.HCM Miss World Trần Tiểu Vy Nguyễn Phương Khánh miss world

  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

  • Nguyễn Phương Khánh

    Nguyễn Phương Khánh

    Nguyễn Phương Khánh là Hoa hậu Trái Đất 2018 được tổ chức tại Philippines. Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên lên ngôi Hoa hậu Trái Đất. Trước khi tham dự Hoa hậu Trái Đất, Phương Khánh đã đoạt ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu (4/2018).

    • Năm sinh: 1994
    • Nơi sinh: Bến Tre
    • Chiều cao: 1,71 m

  • Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Năm 2000 khi Eric mất, bà Julia Morley, vợ của ông đã thay ông nắm quyền điều hành cuộc thi. Người đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới sẽ đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Thế giới tham gia những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Các Hoa hậu Thế giới sẽ sống ở Anh trong suốt thời gian giữ vương miện.

    Bạn có biết: Cuộc thi Hoa hậu Thế giới được bắt nguồn từ một cuộc thi áo tắm ở Anh vào năm 1951 chỉ với mục đích quảng bá các mẫu áo tắm mới nhất.

    • Thời gian ra đời: 1951
    • Khẩu hiệu: Beauty with a purpose

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý