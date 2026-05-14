Vẻ đẹp của đương kim Miss World khi đến Việt Nam

Ban tổ chức cho biết chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại TP.HCM, với sự tham gia của hơn 130 thí sinh.

Chiều 14/5, ban tổ chức cuộc thi Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) tổ chức buổi họp báo công bố lịch trình cuộc thi tại Việt Nam. Tham dự sự kiện có bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata.

Theo ban tổ chức, những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Trong đó, TP.HCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance Of The World và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi. Cuộc thi diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào tối 5/9, với sự góp mặt của hơn 130 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata nổi bật tại sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức công bố các đại sứ đồng hành gồm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên. Các đại sứ sẽ tham gia hoạt động quảng bá, giao lưu và truyền thông, đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi của Miss World, giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Việt Nam là Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là gương mặt tranh tài tại Miss World năm nay.

Bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World phát biểu tại buổi họp báo Miss World ở Việt Nam.

Trước đó, Bảo Ngọc cho biết trước khi quyết định đến với Miss World, cô cũng hoài nghi về bản thân và nhận nhiều thắc mắc về lý do tiếp tục góp mặt tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Song người đẹp nói rằng sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, cô tự thấy sứ mệnh của bản thân chưa dừng lại. Vì vậy, cô đặt ra mục tiêu đạt vị trí cao nhất có thể tại Miss World 2026, đồng thời trải nghiệm trọn hành trình tại sân chơi sắc đẹp này.

Người đẹp từng giành vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam. Sau đó, Bảo Ngọc chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.