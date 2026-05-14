Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi quấn quít

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên dành nhiều thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ. Cả hai mới đây có chuyến trekking ở Khánh Hoà.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh chia sẻ loạt ảnh trong chuyến trekking ở Vườn quốc gia Núi Chúa, Khánh Hòa. Cô đi cùng bạn trai Phạm Kiên. Cả hai chinh phục đỉnh Đá Đỏ với độ cao 280 m. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu, năng động.

"Trekking để ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy giữa ngày hè thật là một thử thách", cô chia sẻ.

Đứng bên bạn gái, Phạm Kiên gây chú ý với chiều cao nổi bật, hình thể lực lưỡng. Trong khi Diệp Lâm Anh rạng rỡ, khỏe khoắn với làn da nâu. Cô gọi Phạm Kiên là bạn đường hợp năng lượng.

Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi trong chuyến trekking. Ảnh: FBNV.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên dành nhiều thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ. Trước chuyến trekking này, họ còn thử sức với bộ môn lặn tự do tại một bãi biển. Cả hai phấn khích khi thử sức với môn thể thao mạo hiểm này.

Cựu người mẫu cũng thoải mái khi chia sẻ hình ảnh bạn trai trên mạng xã hội. Cả hai quấn quít, tình tứ bên nhau vào những dịp quan trọng.

Nửa kia của Diệp Lâm Anh sinh năm 2000, tốt nghiệp ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85 m, ngoại hình nam tính với gương mặt góc cạnh, thân hình săn chắc nhờ tập luyện. Năm 2022, Phạm Kiên đăng quang Quán quân The Next Gentleman (mùa đầu tiên) dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Anh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đóng quảng cáo…

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Diệp Lâm Anh giải thích: “Trước đây, để kiếm một người thương mình đã là khó rồi. Bây giờ, kiếm được một người vừa thương mình, vừa thương cả con mình, còn khó hơn gấp nhiều lần".

Diệp Lâm Anh tham gia show Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Họ tới Trung Quốc biểu diễn trong chương trình Đạp gió. Năm 2024, cô góp mặt ở show Nữ hoàng vũ đạo đường phố - phiên bản Việt của Street Woman Fighter với vai trò giám khảo.