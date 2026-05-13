25 năm 'cạch mặt' của Tom Cruise và vợ cũ

Từng là "cặp đôi vàng" quyền lực nhất Hollywood, Tom Cruise và Nicole Kidman đã trải qua hơn hai thập kỷ không nhìn mặt, thậm chí né tránh nhau tại các sự kiện lớn.

Tom Cruise và Nicole Kidman từng nổi tiếng với mối tình đẹp nhất lịch sử giới giải trí Hollywood. Nhưng cả hai sau đó cũng trải qua cuộc chia tay đầy tai tiếng, ồn ào không kém vào năm 2001. Cặp tài tử - minh tinh “chiến tranh lạnh” kéo dài hơn hai thập kỷ qua. Thậm chí, có thời điểm, Tom Cruise từng từ chối góp mặt tại lễ trao giải Oscar 2023 dù nhận 6 đề cử, chỉ để né tránh việc đụng mặt vợ cũ.

Thế nhưng, điều không tưởng đã xảy ra khi Tom Cruise (63 tuổi) và Nicole Kidman (58 tuổi) cuối cùng cũng chịu làm lành.

Và điều gây sốc hơn nữa là cả hai đang lên kế hoạch cho một cuộc hội ngộ trực tiếp sau 25 năm, có cả những đứa con đã trưởng thành của họ tham dự.

Lý do cả hai chịu ‘ngồi lại’ sau 25 năm

Những ngày qua, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Tom Cruise và Nicole Kidman làm hòa sau 1/4 thế kỷ.

Theo nguồn tin từ OK!, Tom Cruise được cho là đang nỗ lực hàn gắn lại mối quan hệ với Nicole Kidman sau hơn hai thập kỷ chia tay. Cả hai "cuối cùng đã gác lại mọi chuyện" và đang lên kế hoạch cho cuộc hội ngộ được mong chờ từ lâu cùng các con của họ.

Hiện tại, các nguồn tin thân cận cho biết hai người đã bí mật liên lạc với nhau một thời gian và thảo luận về khả năng gặp mặt trực tiếp. Mục tiêu của cuộc gặp này không gì khác ngoài việc hàn gắn mối quan hệ vì lợi ích của hai con chung, Bella và Connor.

Tom Cruise và Nicole Kidman sau 1/4 thế kỷ. Ảnh: Zuma Wire.

Địa điểm, thời gian diễn ra cuộc hội ngộ hiện chưa được tiết lộ. London và Florida là hai thành phố được cặp ngôi sao “nhắm” tới đầu tiên. Lý do, Isabella (con gái nuôi của cặp sao) hiện sống ở đây và Tom Cruise cũng dành nhiều thời gian tại London. Trong khi Florida là nơi mà Connor (con trai nuôi của Tom Cruise và Nicole Kidman) đang ở.

Trong nỗ lực hàn gắn, Tom Cruise được cho là rốt ráo hơn. Một nguồn tin thân cận tiết lộ tài tử vui mừng và khao khát làm hòa với vợ cũ. Nam diễn viên đã liên tục “phát” ra những tín hiệu ngầm trong thời gian qua. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào tháng 5/2025, ngôi sao hàng đầu Hollywood lần hiếm hoi nhắc tên Nicole Kidman và nhận xét cô là “nữ diễn viên tuyệt vời”.

Tiếp đó, sau khi cô hoàn tất cuộc ly hôn với Keith Urban, Tom Cruise cũng có động thái nhắc tới vợ cũ. Ngoài ra, theo bạn bè thân thiết, vài năm gần đây, thái độ và quan điểm sống của nam diễn viên thay đổi rõ rệt. Tài tử bớt gay gắt, trở nên điềm tĩnh hơn trước. Nam diễn viên cũng hàn gắn, kết nối lại với những người bạn cũ thân thiết, từng rạn nứt trong quá khứ. Hai trong số đó là David và Victoria Beckham, những người hiện thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Tom Cruise. Trước đây, bộ ba từng tan vỡ tình bạn khi vợ chồng Beckham từ chối gia nhập Scientology.

Những dấu hiệu đó từ phía Tom Cruise được Nicole Kidman nhìn thấy.

Cả hai từng là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Hollywood. Ảnh: Wire Image.

Về phía Kidman, sau khi ly hôn Keith Urban, cô đã lấy lại được sự ổn định và cân bằng về mặt cảm xúc cũng như thông thoáng hơn trong cách nhìn nhận, suy nghĩ. “Khi Nicole đã vượt qua cuộc ly hôn và lấy lại được sự ổn định cũng như chỗ dựa tinh thần, suy nghĩ của cô ấy đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô ấy cảm thấy mạnh mẽ, tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với những phần quá khứ mà trước đây từng né tránh. Cô hiểu rõ việc này quan trọng thế nào, đặc biệt là đối với các con, và đó là động lực chính thúc đẩy cô tiến về phía trước. Đây là một bước ngoặt quan trọng. Cả hai đều đã vượt qua nỗi đau và đang ở giai đoạn có thể buông bỏ những cay đắng từng định nghĩa mối quan hệ của họ. Giờ đây, họ đã chôn vùi những mâu thuẫn trong quá khứ", nguồn tin thân cận chia sẻ.

Cuối cùng, thời gian là điều quan trọng để giúp họ hàn gắn những “vết thương cũ”. Nicole Kidman và Tom Cruise đều nhẹ nhõm khi mọi hiềm khích cuối cùng được gác lại một bên.

Cú sốc ám ảnh của Nicole Kidman

Năm 2000, sau khi cùng đóng chính trong bộ phim gây tranh cãi Eyes Wide Shut, Tom Cruise bất ngờ đệ đơn ly hôn Nicole Kidman trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Đại diện của hai bên khi đó đưa ra lý do chung chung là "những khác biệt không thể hòa giải" do lịch trình công việc dày đặc khiến họ xa cách.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau khắc nghiệt hơn nhiều đối với Nicole Kidman. Cô hoàn toàn không muốn ly hôn vì vẫn còn yêu chồng sâu sắc. Theo hồ sơ ly hôn và các nguồn tin thân cận, Nicole Kidman đã "cầu xin" Tom Cruise xem xét lại quyết định và đề nghị cùng đi tư vấn tâm lý để cứu vãn cuộc hôn nhân.

Hình ảnh thời mặn nồng của Tom Cruise và Nicole Kidman. Ảnh: Wire Image.

Thế nhưng, tài tử Mission Impossible vẫn kiên quyết dứt áo ra đi. Phía Nicole Kidman từng chia sẻ với tờ Daily Mail: "Việc ly hôn không phải quyết định của cô ấy. Tom là người chủ động. Nicole thực sự bị sốc”. Trong một bài phỏng vấn, minh tinh chia sẻ thêm: “Anh ấy để lại tờ đơn ly hôn và lạnh lùng rời khỏi nhà mà không một lời giải thích. Tôi đã cầu xin anh ấy ở lại nhưng không được".

Cuối cùng, sau 7 tháng tranh chấp pháp lý, cuộc hôn nhân 10 năm kết thúc vào năm 2001, để lại một vết sẹo lớn trong cuộc đời nữ diễn viên.

Đau đớn hơn, Nicole đang mang thai đứa con chung đầu tiên của hai người vào lúc đó, nhưng sau đó cô đã bị sảy thai do áp lực tâm lý quá lớn.

Từng là một trong những ngôi sao nữ được trả cát xê cao nhất Hollywood, sự nghiệp của Nicole Kidman bắt đầu xuống dốc trong hơn 10 năm sau đó với nhiều bộ phim thất bại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc ly hôn với Tom Cruise.

Kể từ đấy, một cuộc "chiến tranh lạnh" thực sự đã bắt đầu.

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào lễ trao giải Oscar 2023. Dù siêu phẩm Top Gun: Maverick của Tom Cruise nhận tới 6 đề cử, bao gồm cả hạng mục Phim hay nhất, tài tử vẫn quyết định vắng mặt. Tờ HOLA! và Daily Mail đồng loạt đưa tin rằng lý do thực sự khiến tài tử không xuất hiện là để tránh một cuộc đụng độ với Nicole Kidman trên thảm đỏ hoặc trong khán đài.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn vào mùa xuân năm nay. Một chuỗi các sự kiện bất ngờ đã diễn ra, báo hiệu những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ của cả hai.

Đầu tiên là tại CinemaCon diễn ra vào tháng 4 ở Las Vegas, cả Tom Cruise và Nicole Kidman đều tham dự sự kiện này để quảng bá cho các dự án mới. Dù không đứng chung một khung hình, việc họ cùng xuất hiện tại một địa điểm mà không có sự sắp xếp né tránh như trước đã khiến giới quan sát ngạc nhiên.

Sau cùng, tình yêu với con cái đã giúp Cruise và Kidman thay đổi. Trên trang Mandatory, cây bút Apoorv Rastogi nhận định: "Kidman ý thức được tầm quan trọng của làm hòa, đặc biệt là đối với các con của họ. Đó là động lực chính, thúc đẩy cô ấy sẵn sàng tiến tới. Đó là một bước tiến lớn khi nghĩ đến khoảng thời gian dài họ xa cách, lạnh lùng. Nhưng thời gian đã giúp hàn gắn rất nhiều - cả hai đã vượt qua nỗi đau và đang ở một vị trí mà họ có thể buông bỏ sự cay đắng từng định hình mối quan hệ của họ. Và giờ đây họ đã thực sự chôn vùi mối thù cũ".