Show có Miu Lê bị gỡ

Chương trình gần nhất có Miu Lê tham gia trên VTV đã bị nhà đài gỡ bỏ. Động thái này diễn ra sau khi nữ ca sĩ bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng.

Theo ghi nhận, VTV đã gỡ bỏ tập phát sóng chương trình có Miu Lê tham gia trong Studio 3 của nhà đài trên nền tảng YouTube. Bên cạnh đó, fanpage của VTV3 cũng ẩn/xóa toàn bộ những hình ảnh, clip của nữ ca sĩ xuất hiện trong chương trình này từng đăng tải trước đó.

Trong tập này, Miu Lê tham gia cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Nữ diễn viên, ca sĩ chia sẻ về tuổi thơ khó khăn, hành trình làm nghề. Miu Lê khóc khi nhắc về gia đình. Cô cho biết: "Mỗi lần gặp khó khăn, tôi nhìn ba mẹ là tấm gương. Ba mẹ hai bàn tay trắng làm việc nuôi chị em ăn học. Niềm mơ ước của tôi là mẹ và chị sẽ về Việt Nam sống, gia đình đoàn tụ".

VTV đã gỡ bỏ tập phát sóng chương trình có Miu Lê tham gia trong Studio 3.

Ngoài VTV, nhà sản xuất của Em xinh "say hi" mùa đầu tiên cũng gỡ bỏ tiết mục solo của Miu Lê ở chung kết cuộc thi.

Động thái nói trên của nhà đài, nhà sản xuất diễn ra sau khi nữ ca sĩ bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng.

Ngày 10/5, Công an TP Hải Phòng thông tin bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Trưa cùng ngày, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm 6 đối tượng kể trên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sau đó đều được xác định dương tính với ma túy.

Qua quá trình test nhanh, ca sĩ Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine ("ke") và MDMA (thuốc lắc). Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Miu Lê sinh năm 1991, bước chân vào làng giải trí từ năm 2009 khi tham gia Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát với nghệ danh Miu Lê.

Cô xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Ngày anh xa, Yêu một người có lẽ hay Vì mẹ anh bắt chia tay. Trong đó, Vì mẹ anh bắt chia tay là một trong những bản hit nổi bật nhất của Miu Lê khi MV đạt hơn 130 triệu lượt xem sau khoảng 3 năm phát hành.

Gần đây, cô tham gia phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh. Phim chiếu dịp lễ 30/4-1/5, hiện ghi nhận con số doanh thu trên 32 tỷ đồng .

Miu Lê: 'Tôi không thích có chồng' Miu Lê cho hay hiện cuộc sống của cô ổn định nên chưa muốn lấy chồng. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thú nhận mình là người ham chơi, chưa muốn bị ràng buộc bởi ai đó.