Quyên Qui lần đầu công khai ảnh con trai

Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh con trai đầu lòng nhân dịp cô đón tuổi 28. Quyên Qui cũng lập kênh riêng cho bé.

Nhân dịp bước sang tuổi mới, Quyên Qui đăng tải clip và công khai con trai. Diễn viên chia sẻ thời gian qua, cô gặp vấn đề về tâm lý, muốn giữ kín thông tin về con trai để có sức khỏe và chăm con thật tốt. Đây là thời điểm phù hợp để chia sẻ tin vui với công chúng.

"Lần đầu cho cục than của mama lên sóng. Quyết định cho em lên hình để chào mọi người vào ngày sinh nhật Quyên. Trước đó vì Quyên bị tâm lý nên để sức khỏe ở cữ và chăm em thật tốt. Và rồi Quyên đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày được khoe Happy với tất mọi người. Chúc mừng sinh nhật Quyên và món quà to bự", cô chia sẻ.

Quyên Qui đăng ảnh con trai đầu lòng. Ảnh: @quyenqui.

Cô cũng lập kênh riêng cho bé Happy (tên thật là Minh Hy). Quyên Qui sinh con vào tháng 11/2025. Song thời gian qua, cô giữ kín thông tin về con trai đầu lòng. Nữ diễn viên cũng tập trung thời gian cho con và gia đình nhỏ. Cô hạn chế hoạt động showbiz.

Vào dịp Giáng sinh năm 2025, Quyên Qui cũng công khai hình ảnh nửa kia. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm như ôm, hôn.

"Đi làm nhiều mệt mỏi quá. Anh quên mất bản thân. Từ giờ em sẽ luôn tạo ra bất ngờ, tạo niềm vui cho hai đứa trẻ mình nha", Quyên Qui viết kèm bài đăng.

Từ sau dự án Quý cô thừa kế 2, Quyên Qui chưa đóng phim trở lại. Cô tham gia show thực tế về hẹn hò Đảo thiên đường và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện về phim ảnh, thời trang. Trong mỗi lần xuất hiện, Quyên Qui đều thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nổi bật, vóc dáng nóng bỏng.

Quyên Qui tên đầy đủ là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai, tham gia Miss Earth Vietnam năm 2023 và lọt top 11 chung cuộc. Sau đó, cô thử sức với phim ảnh thông qua bộ phim Mai, Quý cô thừa kế 2.