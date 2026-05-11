Dương Cẩm Lynh bị nhà sản xuất phim quay lưng sau ồn ào

Sau nhiều năm vắng bóng khỏi màn ảnh, Dương Cẩm Lynh vừa trở lại với một vai nhỏ trong dự án truyền hình Nợ đời vay trả của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Song thời lượng lên hình của Dương Cẩm Lynh khá ngắn ngủi.

Nữ diễn viên cho biết trải qua nhiều ồn ào, cô cảm nhận bản thân không còn là lựa chọn ưu tiên của các nhà làm phim. Dương Cẩm Lynh nói: "Trước đây, việc nhận vai chính với tôi gần như là điều hiển nhiên. Nhưng sau biến cố, tôi cảm nhận rõ mình không còn là lựa chọn ưu tiên. Có những lúc, tôi thấy như mình được ban phát vai diễn".

Dương Cẩm Lynh chia sẻ về việc bị nhà sản xuất quay lưng sau ồn ào. Ảnh: FBNV.

Theo nữ diễn viên, sự thay đổi này không đến từ khán giả mà từ chính các nhà sản xuất, nhà đầu tư. Họ đang ngày càng cân nhắc kỹ khi quyết định hợp tác với những nghệ sĩ từng vướng scandal. Điều đó buộc cô phải điều chỉnh lại tâm thế khi quay lại với nghề. "Tôi phải chấp nhận và cố gắng làm tốt hơn để chứng minh lại giá trị của mình trong từng dự án", cô chia sẻ thêm.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, đến với điện ảnh nhờ giải Á hậu điện ảnh năm 1999. Cô là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Các phim Dương Cẩm Lynh đã tham gia gồm Mặt nạ máu, Sóng đời, Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau... Sau khi chia tay bạn trai Việt kiều, Dương Cẩm Lynh một mình nuôi con.

Năm 2023, cô vướng ồn ào nợ 6 tỷ đồng , bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Sau ồn ào nợ nần, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân hủy hợp đồng và thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, cô cũng mất hợp đồng trị giá 60 triệu đồng để dự sự kiện. Nữ diễn viên không được mời đóng phim trong thời gian dài. Cô tập trung bán hàng online để trả nợ.

Song ít tháng sau, cô lại vướng lùm xùm quảng cáo sai sự thật. Thời điểm đó, Dương Cẩm Lynh lên tiếng xin lỗi và gỡ bài đăng, hủy quảng cáo.