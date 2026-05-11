Trang cá nhân của Miu Lê bị tấn công

Ngày 11/5, theo VOV, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM). Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.
Thông tin trên khiến showbiz Việt chấn động. Ngay lập tức, cộng đồng mạng tràn vào các nền tảng mạng xã hội của nữ ca sĩ để lại nhiều bình luận trái chiều hoặc chia sẻ hình ảnh khi cô làm việc với cơ quan chức năng. Trong khi đó, các kênh cá nhân của Miu Lê hiện đã khóa phần bình luận.
Ca sĩ Miu Lê vướng ồn ào.
Đến chiều 11/5, công ty quản lý của Miu Lê có động thái lên tiếng. Phía công ty cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực của nghệ sĩ và cho biết sẽ đưa ra thông báo chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.
Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Năm ngoái, cô tham gia chương trình Em xinh "say hi". Song sau khi game show khép lại, Miu Lê khá im ắng.
Mới đây, cô góp mặt trong phim Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh. Trong phim, diễn viên đảm nhận vai một TikToker nổi tiếng được mời đi đóng phim nhưng đỏng đảnh, ngại khó, ngại khổ.
