Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trang cá nhân của Miu Lê bị tấn công

  • Thứ hai, 11/5/2026 16:54 (GMT+7)
  • 16:54 11/5/2026

Dân mạng tràn vào trang cá nhân của Miu Lê để lại nhiều bình luận trái chiều. Trong khi đó, kênh cá nhân của nữ ca sĩ đã khóa bình luận.

Ngày 11/5, theo VOV, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM). Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Thông tin trên khiến showbiz Việt chấn động. Ngay lập tức, cộng đồng mạng tràn vào các nền tảng mạng xã hội của nữ ca sĩ để lại nhiều bình luận trái chiều hoặc chia sẻ hình ảnh khi cô làm việc với cơ quan chức năng. Trong khi đó, các kênh cá nhân của Miu Lê hiện đã khóa phần bình luận.

miu le anh 1

Ca sĩ Miu Lê vướng ồn ào.

Đến chiều 11/5, công ty quản lý của Miu Lê có động thái lên tiếng. Phía công ty cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực của nghệ sĩ và cho biết sẽ đưa ra thông báo chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Năm ngoái, cô tham gia chương trình Em xinh "say hi". Song sau khi game show khép lại, Miu Lê khá im ắng.

Mới đây, cô góp mặt trong phim Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh. Trong phim, diễn viên đảm nhận vai một TikToker nổi tiếng được mời đi đóng phim nhưng đỏng đảnh, ngại khó, ngại khổ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Người đẹp Myanmar bị điều tra khẩn cấp

Thí sinh Ei Mon Lwin bị chỉ trích mặc trang phục không phù hợp tại cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Myanmar.

22:06 6/5/2026

An Nhi

miu lê Miu Lê miu lê

  • Lê Ánh Nhật

    Lê Ánh Nhật

    Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được công chúng lần đầu biết đến khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", sau đó bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2015, Miu Lê tỏa sáng với vai chính trong bộ phim điện ảnh "Em là bà nội của anh", đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.

    Bạn có biết: Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên vai diễn July Miu trong phim "Những thiên thần áo trắng" và họ của cô.

    • Ngày sinh: 05/07/1991
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu từ bao giờ, Yêu một người có lẽ,...
    • Phim tiêu biểu: Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2,...

Đọc tiếp

'Ong lon' nao quyet dinh so phan phim Viet? hinh anh

'Ông lớn' nào quyết định số phận phim Việt?

08:35 10/5/2026 08:35 10/5/2026

0

Khi "thai nghén", phát triển và hoàn thiện, một dự án điện ảnh là con đẻ của đạo diễn. Song kể từ sau cột mốc đó, số phận tác phẩm không còn thuộc về "phụ huynh" của nó.

MC Mai Ngoc hien tai hinh anh

MC Mai Ngọc hiện tại

13:38 8/5/2026 13:38 8/5/2026

0

MC gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hiện tại. Mai Ngọc giảm gần 6 kg sau khoảng một năm sinh con.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý