Nguồn tin thân cận tiết lộ tài tử đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với vợ cũ - Nicole Kidman sau 25 năm.

Theo nguồn tin độc quyền từ OK!, Tom Cruise được cho là đang hàn gắn lại mối quan hệ với Nicole Kidman sau hơn hai thập kỷ chia tay. Cả hai "cuối cùng đã gác lại mọi chuyện" và đang lên kế hoạch cho cuộc hội ngộ được mong chờ từ lâu cùng các con của họ.

Hiện tại, các nguồn tin thân cận cho biết hai người đã bí mật liên lạc với nhau một thời gian và thảo luận về khả năng gặp mặt trực tiếp.

Tom Cruise 'làm lành' với vợ cũ sau 25 năm. Ảnh: Mega.

"Cả Tom và Nicole đều đã đạt đến trạng thái tâm lý mà việc ở chung trong một căn phòng không còn cảm thấy nặng nề hay bất khả thi nữa - điều mà trong một thời gian dài trước đây là hoàn toàn không thể. Đã từng có giai đoạn ngay cả ý nghĩ ngồi lại với nhau cũng là không tưởng do những biến cố trong quá khứ và khoảng cách giữa họ. Mong muốn kết nối lại không phải đột ngột xuất hiện, nó đã âm thầm tồn tại trong nhiều năm nhưng việc hiện thực hóa lại bị cản trở bởi lịch trình dày đặc và gần đây nhất là những biến cố trong đời sống cá nhân của Nicole", nguồn tin chia sẻ trên OK!.

Người này nói thêm: "Hiện tại, khi Nicole đã vượt qua cuộc ly hôn và lấy lại được sự ổn định cũng như chỗ dựa tinh thần, suy nghĩ của cô ấy đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô ấy cảm thấy mạnh mẽ, tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với những phần quá khứ mà trước đây từng né tránh. Cô hiểu rõ việc này quan trọng thế nào, đặc biệt là đối với các con, và đó là động lực chính thúc đẩy cô tiến về phía trước. Đây là một bước ngoặt quan trọng. Cả hai đều đã vượt qua nỗi đau và đang ở giai đoạn có thể buông bỏ những cay đắng từng định nghĩa mối quan hệ của họ. Giờ đây, họ đã chôn vùi những mâu thuẫn trong quá khứ".

Nicole Kidman và Tom Cruise lần đầu gặp nhau trên phim trường Days of Thunder (1989). Năm 1999, họ cùng nhau xuất hiện trong bộ phim Eyes Wide Shut (1999) với những cảnh ân ái nóng bỏng. Nữ diễn viên hoàn toàn đắm chìm trong cuộc hôn nhân lãng mạn với Tom Cruise suốt hơn 10 năm.

Sau khi chia tay năm 2001, nam diễn viên giữ quyền chăm sóc hai con nuôi là Connor và Isabella. Nicole Kidman đổ lỗi cho tôn giáo Scientology đã hủy hoại cuộc hôn nhân của cô và tách cô ra khỏi hai người con.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tom Cruise vẫn là ký ức ám ảnh trong tâm trí Nicole bởi chính cô là người bị bỏ rơi.

"Anh ấy để lại tờ đơn ly hôn và lạnh lùng rời khỏi nhà mà không một lời giải thích. Tôi đã cầu xin anh ấy ở lại nhưng không được", Kidman từng chia sẻ.