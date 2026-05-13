Brooklyn Beckham lại bị mỉa mai

  • Thứ tư, 13/5/2026 09:21 (GMT+7)
Đoạn video hướng dẫn cách nấu ăn mới đây của con trai David Beckham tiếp tục khiến dân mạng tranh cãi.

Theo Daily Mail, mới đây, Brooklyn Beckham (27 tuổi) đã đăng tải một video hướng dẫn làm burger và khoai tây chiên trên trang Instagram cá nhân. Đây là nội dung nhằm quảng bá cho dòng tương ớt Cloud 23 mà anh và Zach vừa ra mắt. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ, đoạn video nhanh chóng trở thành tâm tiêu điểm chỉ trích của người hâm mộ.

Trong clip, Brooklyn thực hiện các công đoạn từ sơ chế dưa chuột bao tử, cắt bánh mì gối đến chiên khoai tây. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra lỗi cơ bản trong việc quản lý thời gian nấu nướng của anh. Việc chiên khoai tây sau khi burger đã hoàn thành khiến nhiều người cho rằng món ăn sẽ bị nguội lạnh.

Brooklyn Beckham thực hiện video nấu ăn. Ảnh: IGNV.

Dưới phần bình luận, không ít người để lại những lời bình luận, mỉa mai: "Brooklyn, cậu cần học lại cách căn chỉnh thời gian. Mọi thứ phải được sẵn sàng cùng lúc chứ"; "Bánh mì kẹp phô mai nguội ngắt ăn với khoai tây chiên. Thật đáng vỗ tay"...

Đây không phải lần đầu tiên kỹ năng nấu nướng của Brooklyn bị đem ra làm trò đùa. Chỉ tháng trước, anh từng bị chế giễu vì video hướng dẫn làm sandwich cá ngừ "nghiệp dư". Khi đó, anh trộn cá ngừ đóng hộp với mayonnaise, hành tây và tương ớt, sau đó áp chảo với bơ.

Trong khi Brooklyn bận rộn với các video nấu nướng, cha của anh - cựu danh thủ David Beckham (51 tuổi) - lại được trông thấy tận hưởng bữa tối sang trọng cùng con trai thứ Romeo tại một nhà hàng sushi cao cấp ở Mayfair, London.

Bữa ăn tại nhà hàng Sushi Kanesaka có giá lên tới 420 bảng Anh/người, chưa bao gồm rượu. David đã chia sẻ khoảnh khắc ấm áp bên Romeo với dòng chú thích: "Bữa tối tuyệt vời cùng chàng trai của tôi".

Sự vắng mặt của Brooklyn trong các sự kiện gia đình không còn là điều quá xa lạ. Vào tháng 1, anh tuyên bố chưa có ý định hòa giải với cha mẹ. Cậu cả nhà Beckham thậm chí còn dùng từ "diễn kịch" để mô tả về lối sống của cha mẹ và các em mình.

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

