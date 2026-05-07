Lan Phương hiện tại sau khi chia sẻ 'thu nhập 7 tỷ một năm, nuôi con hết 1 tỷ'

Nữ diễn viên kể cô từng đối diện với nhiều áp lực, căng thẳng thời gian qua. Có thời điểm, cô phải gửi lời kêu gọi nhà trường để bảo vệ ba mẹ con.

Ngày 7/5, Lan Phương chia sẻ bài đăng dài về cuộc sống hiện tại sau khi trải qua những biến cố hôn nhân, gần nhất là vụ kiện với chồng cũ và giành quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên tâm sự: "Có những lúc tôi dịu dàng, kiên nhẫn với chính mình, không phán xét, để cho mình được khóc. Tôi khóc để gột rửa, giải tỏa những áp lực, để sau đó lại có thể mỉm cười và nắm tay hai con đi tiếp. Tôi góp nhặt lòng tốt trong cuộc sống để cảm thấy an toàn, bình yên hơn một chút. Và đương nhiên rồi, cái ôm của các con chính là động lực mạnh mẽ nhất của tôi vào lúc này".

Lan Phương đã thắng kiện chồng cũ và giành được quyền nuôi hai con gái. Ảnh: FBNV.

Lan Phương nhớ lại cô cũng nhận được sự động viên, an ủi từ những người xa lạ khi vô tình gặp họ trên đường hoặc sân bay. Họ hỏi han hoặc ôm khi thấy cô khóc một mình.

"Lòng tốt, sự chân thành và cái ôm chia sẻ mà tôi hay đọc trên sách báo, đến giờ mình mới cảm nhận được. Thỉnh thoảng, gặp lại chị ấy ở sân trường khi cùng đi đón con, ánh nhìn quan tâm chân thành từ chị cho tôi thêm sức mạnh", diễn viên Phí Phông chia sẻ.

Một ngày trước, Lan Phương thắng kiện chồng Tây và giành được quyền nuôi hai con. Chồng cũ chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Trong phiên tòa trước đó, Lan Phương chia sẻ cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và cho biết Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.

Bên cạnh đó, Lan Phương tiết lộ mỗi năm tổng thu nhập mỗi năm của cô là 7 tỷ đồng từ quay phim, kinh doanh, quảng cáo… Trong khi đó, chi phí nuôi 2 con của cô từ năm tiếp theo là hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, chồng cô với thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, lại đang ở nhà thuê, khó có thể đảm bảo việc nuôi con.