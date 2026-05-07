Ngô Thanh Vân đáp trả

Nhà sản xuất bức xúc khi bị nói "làm lố" vụ chia sẻ về con gái. Ngô Thanh Vân cũng chặn cái tài khoản để lại bình luận tiêu cực.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh mới nhất của con gái đầu lòng. Cùng với đó, nhà sản xuất/diễn viên bày tỏ: "Nhanh thế rồi ư? Sao mẹ theo kịp? Có cái điều khiển để bấm tạm dừng không mọi người? Gạo ơi, chậm lại con ơi".

Dưới bài đăng, bên cạnh những bình luận khen ngợi vẻ kháu khỉnh, dễ thương của bé Gạo (tên ở nhà của con gái Ngô Thanh Vân), một số dân mạng cho rằng diễn viên "làm lố".

Ngô Thanh Vân tập trung thời gian cho con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Sau đó, cô phản hồi ngay dưới bình luận và cho biết: "Tôi viết dòng trạng thái với cảm xúc vui vẻ, mong Gạo có thể nào đừng đi quá nhanh để mẹ còn tận hưởng, hôn con nhiều hơn. Không hiểu sao thấy toàn bình luận nói làm lố. Mấy cô bác cứ nghĩ ngược lại theo hướng tiêu cực quá vậy?".

Diễn viên cũng chặn những tài khoản để lại bình luận tiêu cực bởi "nếu đã có ý định nghĩ sai lệch đi thì chắc cũng không cần xem những chia sẻ của tôi đâu".

Sau khi sinh con, Ngô Thanh Vân dành phần lớn thời gian cho bé. Vợ chồng cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái đầu lòng.

Trước đó, cô cũng gây chú ý khi tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con gái gồm: Hạn chế vào phòng bé Gạo, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu được vào. Không dùng điện thoại và nói chuyện trong phòng, chỉ có bố mẹ mới được nói. Không dỗ em bé bằng cách đung đưa hay lắc em. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay. Luôn luôn để mông, phần dưới của bé Gạo xuống trước. Nói với em sẽ làm gì trước khi làm, ví dụ: Giờ mẹ thay tã cho em nhé, sau đó mới thay. Luôn luôn diệt khuẩn tay.

Cách làm của vợ chồng Huy Trần nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có người cho rằng họ hơi cứng nhắc, làm quá.

Trước những ý kiến trái chiều, Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết hướng con đi dần dần và không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác, chứ em giãy nảy lên là ba mẹ chỉ có cuống thôi".