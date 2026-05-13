Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh ở bệnh viện gây xôn xao

Hình ảnh nam diễn viên xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản được bàn tán trên mạng xã hội. Sau đó, công ty quản lý Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng đính chính.

Theo Sinchew, mới đây, Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp khi xuất hiện tại một bệnh viện ở Trung Quốc. Nam diễn viên diện trang phục đơn giản, đeo khẩu trang che kín mặt.

Một tài khoản mạng sau đó tiết lộ anh là người chụp bức ảnh này tại một bệnh viện phụ sản. Huỳnh Hiểu Minh được cho là nhanh chóng rời đi bằng xe hơi riêng.

Hình ảnh nói trên được chia sẻ rộng rãi và gây bàn tán trên nhiều nền tảng mạng. Sau đó, phía công ty quản lý Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng đính chính.

Phía Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận thông tin xuất hiện ở bệnh viện phụ sản. Ảnh: Weibo.

Đại diện của Huỳnh Hiểu Minh đăng tải hồ sơ bệnh án và cho biết nam diễn viên gặp vấn đề ở cổ, phải thăm khám, điều trị phục hồi chức năng. Địa điểm mà tài tử khám là một bệnh viện tư nhân, không phải bệnh viện phụ sản.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh là diễn viên và ca sĩ nhạc pop. Anh được chú ý qua các bộ phim như Tân bến Thượng Hải, Lộc đỉnh ký, Tinh trung Nhạc Phi…

Năm 2024, anh công khai tình cảm với hot girl Diệp Kha. Chuyện tình cảm của cả hai khá ồn ào. Diệp Kha liên tục có những chia sẻ gây tranh luận trên livestream, chẳng hạn thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ 40%, tuyên bố không bao giờ đi vệ sinh ở trường vì thấy thô bỉ, chê bai ca khúc của Ngô Bạch, Thái Y Lâm, Đào Triết. Cô thậm chí bị nghi ngờ chưa tốt nghiệp đại học, từng tham gia khóa đào tạo lấy đại gia.

Tháng 8/2025, Diệp Kha còn thẳng thắn chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp rằng cô và Huỳnh Hiểu Minh chia tay với những lý do rất thực tế. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã để lại cho cô nhiều dấu ấn, chẳng hạn nguyên tắc ứng xử và kỹ năng kinh doanh. Tất cả điều này sẽ không bị lãng quên kể cả khi 2 người chia tay.