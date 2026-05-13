Quyết định bất ngờ của Song Joong Ki

Nam diễn viên chính thức trở lại đài KBS sau 10 năm kể từ "Hậu duệ mặt trời". Anh đóng chính dự án "Love Cloud".

Theo tờ Hankook Ilbo, bộ phim truyền hình Love Cloud (tạm dịch: Đám mây tình yêu) đã chính thức được ấn định khung giờ phát sóng cuối tuần trên đài KBS2. Tác phẩm dự kiến sẽ ra mắt khán giả ngay sau khi bộ phim Moonmu kết thúc vào năm sau.

Love Cloud thuộc thể loại hài hước, lãng mạn. Chuyện phim xoay quanh Kang Woo Joo (Song Joong Ki thủ vai), một cựu huấn luyện viên bay và An Ha Nui (Park Ji Hyun), nữ phi công tập sự. Sau 7 năm chia cách, định mệnh đưa họ gặp lại nhau tại hòn đảo Jeju xinh đẹp trong vai trò mới: kiểm soát viên không lưu và phi công.

Song Joong Ki trở lại đài KBS với dự án thuộc thể loại rom com. Ảnh: Nate.

Dưới sự chỉ đạo của Song Min Yeop và đội ngũ biên tập Mad Rabbit, dự án này được kỳ vọng sẽ vực dậy vị thế của dòng phim tình cảm, lãng mạn trên sóng truyền hình.

Ngoài cặp đôi chính, dàn diễn viên trẻ triển vọng như Lee Si Woo, Choi Hee Jin cũng đang trong quá trình thảo luận để gia nhập dàn cast, hứa hẹn mang đến làn gió mới mẻ cho dự án.

Sự chú ý của công chúng đổ dồn vào việc đây là lần đầu tiên sau 10 năm Song Joong Ki chọn quay lại với một dự án của đài KBS. Năm 2016, vai diễn đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời đã tạo nên một "cơn địa chấn" với mức rating kỷ lục 38%, đưa tên tuổi anh phủ sóng khắp toàn cầu.

Sau những thành công vang dội với các dòng phim chính kịch, báo thù hay hành động như Vincenzo hay Cậu út nhà tài phiệt, việc tài tử họ Song trở lại với dòng phim lãng mạn được xem là bước đi đúng đắn. Người hâm mộ đang rất mong chờ được thấy lại hình ảnh "ông hoàng phim tình cảm" trên màn ảnh nhỏ.

Cuối năm 2025, Song Joong Ki tham gia bộ phim My Youth. Tuy nhiên, My Youth thất bại khi ra mắt với rating chỉ vỏn vẹn một chữ số. Bộ phim của đài JTBC chỉ đạt rating 2,9% và 2,8% trên toàn quốc trong hai tập đầu tiên.