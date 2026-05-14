Hàng chục ngôi sao bị 'vạ lây' vụ thiếu gia tập đoàn Singha kêu cứu

Baifern Pimchanok, Tay Tawan và hàng loạt nghệ sĩ Thái Lan bị công chúng chỉ trích khi đứng về phía vợ chồng Mind Lapassalan.

Theo Thairath, những ngày qua, mạng xã hội Thái Lan dậy sóng trước cuộc đối đầu trực diện giữa hai anh em nhà Scott: Pi Scott (chồng của nữ diễn viên Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul) và em trai Psi Scott. Sự việc bắt đầu khi Psi Scott đăng tải video nói về những mâu thuẫn gia đình trên trang cá nhân. Ngay lập tức, Pi Scott đã có động thái phản pháo gay gắt, phủ nhận các cáo buộc từ em trai.

Đáng chú ý, việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Tay Tawan và Milli nhấn "thích" bài đăng của Pi Scott đã khiến họ rơi vào tâm điểm chỉ trích từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng hành động này đồng nghĩa với việc ủng hộ bạo lực và thiếu sự thấu hiểu đối với nạn nhân.

Tay Tawan và Milli lên tiếng xin lỗi vì nhấn "thích" bài đăng của Pi Scott. Ảnh: Thairath.

Trước sức ép từ dư luận, nam diễn viên Tay Tawan Vihokratana đã đăng tải tâm thư dài để làm rõ quan điểm. Anh giải thích rằng hành động nhấn "thích" diễn ra trước khi anh nắm bắt được toàn bộ diễn biến phức tạp của sự việc.

"Việc nhấn like tối qua đơn thuần là để ủng hộ một người bạn đang phải đối mặt với những bình luận khiếm nhã, thô tục và không đúng sự thật trên mạng xã hội. Đây là vấn đề tôi luôn quan tâm bấy lâu nay về văn hóa ứng xử trực tuyến", Tay Tawan chia sẻ.

Về những góc khuất trong gia đình nhà Scott, nam diễn viên khẳng định anh là người ngoài nên không thể can thiệp sâu. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh lập trường cứng rắn: "Tôi khẳng định không ủng hộ bạo lực gia đình dưới bất kỳ hình thức nào. Gia đình phải là nơi an toàn nhất để một đứa trẻ trưởng thành. Nếu những sự việc trong quá khứ đã gây ra vết thương tâm lý cho bất kỳ ai, chúng cần được chữa lành và khắc phục, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa".

Cuối bài đăng, Tay Tawan gửi lời xin lỗi nếu hành động của mình gây hiểu lầm.

Cùng thời điểm, nữ rapper đình đám Milli Danupha cũng đã đăng lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội X. Cô thừa nhận bản thân đã thiếu thận trọng và không xem xét kỹ lưỡng bối cảnh trước khi tương tác trên mạng xã hội.

"Tôi xin lỗi vì sự thiếu cẩn trọng của mình đã khiến nhiều người thất vọng. Tôi hoàn toàn không có ý định ủng hộ bạo lực hay làm tổn thương thêm những người đang phải chịu đựng hậu quả từ sự việc này", Milli bày tỏ.

Nữ rapper cho biết đây là bài học đắt giá đối với cô trong việc phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Cô cam kết sẽ tiếp thu mọi lời phê bình để điều chỉnh bản thân, đồng thời thận trọng hơn để không lặp lại sai lầm tương tự trong tương lai.