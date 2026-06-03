Giọng ca "Tìm lại bầu trời" bày tỏ bức xúc khi bị nhiều tài khoản bình luận khiếm nhã trong clip anh biểu diễn, giao lưu với khán giả.

Chiều 3/6, trên fanpage với 4,7 triệu người theo dõi, Tuấn Hưng lên tiếng về việc bị xúc phạm trên mạng xã hội. Trước đó, tại một clip Tuấn Hưng biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ, một số tài khoản đã để lại những bình luận khiếm nhã, thậm chí xúc phạm anh và vị khán giả kia.

Tuấn Hưng bức xúc vì bị một số dân mạng bình luận khiếm nhã, xúc phạm. Ảnh: FBNV.

"Mọi người có thể không thích tôi, không thích những bài tôi đang hát và cả những gì thuộc về tôi. Nhưng các bạn chửi và xúc phạm khán giả của tôi, những người đang ủng hộ con đường tôi đi và họ cũng là những người yêu âm nhạc giải trí đơn thuần, thì quá là vô lý", Tuấn Hưng viết.

Chủ nhân hit Tìm lại bầu trời bày tỏ ngán ngẩm trước tình trạng một bộ phận người dùng mạng xã hội hành xử tiêu cực như chửi bới, công kích cá nhân.

Bài đăng của Tuấn Hưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khuyên ca sĩ không nên bận tâm những bình luận thô tục, khiếm nhã.

Tuấn Hưng thời gian qua tích cực tham gia các concert, show diễn. Đầu năm nay, anh hoạt động trở lại cùng 2 thành viên Quả Dưa Hấu là Bằng Kiều, Tú Dưa. Anh cũng chia sẻ mới hoàn thành việc quay MV cho ca khúc Khoảnh khắc. Ngoài thời gian bận bịu với công việc, nam ca sĩ chia sẻ một số khoảnh khắc quây quần bên gia đình hay gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Hồi tháng 5, nam ca sĩ gây xôn xao khi lên tiếng về những tin đồn cho rằng anh nghiện ngập. "Khi tôi lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng những chương trình và khán giả mới hiểu vừa tập vừa diễn 2 show cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng này không buông tha ai", nam ca sĩ chia sẻ.

Sau đó, Tuấn Hưng quay clip tự thực hiện xét nghiệm ma túy tại nhà bằng que thử riêng. Anh cho biết tự nguyện test để chứng minh bản thân không sử dụng chất kích thích.