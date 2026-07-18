Quỳnh Nga nói gì về tin sắp cưới NSƯT Việt Anh

Quỳnh Nga tâm sự cô và Việt Anh đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và thoải mái. Họ chưa tính đến chuyện kết hôn.

Sau nhiều năm vướng tin đồn tình cảm, Quỳnh Nga cởi mở xác nhận mối quan hệ với diễn viên Việt Anh. Nữ diễn viên cho biết cả hai đã yêu nhau gần 2 năm, đủ thời gian để hiểu và tin tưởng nhau trước khi quyết định công khai.

"Chưa tính tới chuyện kết hôn"

Thời gian gần đây, Quỳnh Nga liên tục xuất hiện trong những chuyến du lịch nước ngoài và hoạt động thể thao. Cô cho biết bản thân đang tận hưởng quãng thời gian thoải mái, nhiều năng lượng khi công việc thuận lợi, cuộc sống cân bằng và chuyện tình cảm cũng đi đúng hướng.

"Khi mọi thứ đều ổn, mình sẽ cảm thấy rất thoải mái. Tôi cũng thấy đây là thời điểm đủ chín chắn để chia sẻ về mối quan hệ. Khi hai người đã gắn bó đủ lâu, việc công khai là điều tự nhiên", cô nói.

Quỳnh Nga xác nhận cô và Việt Anh chính thức hẹn hò từ hơn một năm trước. Họ có thời gian dài làm bạn bè, chơi chung nhóm. Nhờ đó, họ thấu hiểu tính cách của đối phương.

"Trước đó chúng tôi chỉ là bạn. Vì đều độc thân nên có nhiều thời gian trò chuyện, dần nhận ra có nhiều điểm chung và sự đồng điệu. Lúc đầu chúng tôi cũng không có ý định đến với nhau nhưng dần dần thấy có nhiều điểm chung, đồng điệu", cô chia sẻ.

Quỳnh Nga và Việt Anh công khai mối quan hệ sau hơn một năm hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên thừa nhận cả hai từng khá dè dặt khi bắt đầu mối quan hệ vì đều đã trải qua những đổ vỡ trong tình cảm.

"Tôi từng lo nếu yêu mà không hợp, sẽ mất luôn tình bạn, không nhìn mặt nhau được nữa. Chính vì cả hai đều từng trải qua những chuyện không vui nên càng thận trọng hơn. Nhưng sau mấy năm làm bạn và tìm hiểu, chúng tôi thấy cả hai đều khá ổn. Mọi người từng đồn chúng tôi yêu nhau từ nhiều năm trước nhưng điều đó không đúng. Thời điểm ấy cả hai chỉ là bạn bè thôi. Đến hiện tại, khi tôi cảm mọi thứ đều rất ổn nên mới không ngại công khai", cô nói.

Sau khi Việt Anh đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, nhiều khán giả cho rằng cặp diễn viên đang chuẩn bị về chung một nhà. Thậm chí khi Vân Hugo hỏi: “Có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ”, Việt Anh trả lời: “Có lẽ, bác ơi”. Tuy nhiên, Quỳnh Nga phủ nhận thông tin này.

"Câu chuyện mọi người hỏi 'bao giờ được ăn cỗ' chỉ là cách bạn bè trêu nhau. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Cả hai đều đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và thoải mái. Đều độc thân nên chúng tôi cũng không có lý do gì phải giấu giếm mối quan hệ", cô khẳng định.

Quỳnh Nga tiết lộ ngoài đời, Việt Anh là người chụp ảnh đẹp, chu đáo, tinh tế và thường nhường nhịn bạn gái.

"Đoạn clip mọi người xem chỉ mang tính vui vẻ thôi. Thực tế anh ấy chụp ảnh rất đẹp và làm cho tôi nhiều điều rất tinh tế. Khi yêu, tôi là người phụ nữ nhẹ nhàng, được che chở. Chỉ cần có một người đàn ông thật lòng yêu thương mình là đủ", cô chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến Quỳnh Nga thực sự tin tưởng bạn trai và quyết định phát triển mối quan hệ là khi cô tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ tại TP.HCM. Thời điểm đó, Việt Anh từ Hà Nội bay vào TP.HCM chủ động vào hỗ trợ, kết nối với ê-kíp và giúp cô xử lý nhiều công việc.

"Lúc đó tôi không quen biết nhiều người trong đó, còn anh ấy rất giỏi giao tiếp và hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi cũng không giỏi tiếng Anh nên anh ấy đã kết nối tôi với bạn nhảy. Thời điểm đó, tôi rất xúc động. Tôi nhận ra đây là người đàn ông chu đáo và đáng tin cậy", nữ diễn viên nói.

Hai diễn viên đồng hành cùng nhau trong thời gian dài. Ảnh: FBNV.

Về việc quyết định công khai mối quan hệ, nữ diễn viên Cá sấu chúa tâm sự cô rất vui khi được mọi người chúc phúc.

“Thật ra tôi không bao giờ muốn đưa chuyện cá nhân hay tình cảm lên mạng xã hội vì sợ những bình luận trái chiều. Clip tôi đăng tải hôm qua chỉ là clip vui vẻ. Thật ra, trong hơn một năm qua, tôi và anh ấy đi du lịch rất nhiều nhưng đều không chụp ảnh hay quay video chung. Với clip đăng tải mới đây, ban đầu khi tôi đề nghị quay, anh ấy còn nói: ‘Em có đăng đâu mà quay làm gì’. Sau đó, tôi quyết định đăng và bảo anh ấy: ‘Anh cứ đăng đi xem có ai xem không’. Không ngờ mọi người lại quan tâm và thương mến như thế”.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm cô đã nhiều lần gặp gỡ con trai của diễn viên Việt Anh: “Bé Đậu bây giờ lớn và khá trưởng thành rồi. Tôi cũng đã có vài lần đi du lịch cùng gia đình anh. Đậu rất vui khi gặp tôi. Tôi nghĩ trẻ con chỉ cần mình chân thành đối đãi, các bạn ấy sẽ cảm nhận được”, cô nói.

"Từng stress vì bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ"

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về những bình luận cho rằng gương mặt cô khác lạ trong một số sự kiện gần đây.

"Đọc những bình luận đó, tôi stress suốt gần một tuần. Trong khi đó, anh Việt Anh chỉ cười và bảo anh thấy tôi vẫn rất bình thường. Thậm chí anh ấy còn hay rủ tôi đi ăn", cô kể với sự hài hước.

Hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô vẫn ưu tiên các kế hoạch cá nhân và hoạt động kinh doanh. Nếu thuận lợi, đầu năm sau cô mới cân nhắc trở lại với các dự án phim ảnh.

Quỳnh Nga chia sẻ giai đoạn hiện tại cô ưu tiên công việc kinh doanh hơn nghệ thuật. Nữ diễn viên điều hành chuỗi phòng tập cùng một thương hiệu thời trang nên dành phần lớn thời gian cho việc phát triển các dự án cá nhân.

"Tôi vẫn nhớ nghề chứ. Nhưng mỗi thời điểm phải biết điều gì là quan trọng nhất. Trước đây khi tham gia các cuộc thi, tôi dồn toàn bộ thời gian cho việc đó nên công việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Sau cuộc thi, tôi muốn tập trung trở lại để mọi thứ ổn định", cô nói.

Theo Quỳnh Nga, nếu chỉ sống bằng nghề diễn mà không nhận thêm các hoạt động bên ngoài, thu nhập khó có thể mang đến cuộc sống dư dả. "Nghề diễn cho tôi nhiều giá trị nhưng nếu chỉ làm nghề đơn thuần, thu nhập không quá lớn. Nó đủ để mình có cuộc sống ổn định và tiết chế chi tiêu", nữ diễn viên bày tỏ.