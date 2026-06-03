Huỳnh Tông Trạch tuyên bố không kết hôn

Ngôi sao TVB cho biết sẽ không kết hôn, do chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh gia đình. Ở tuổi 45, diễn viên không áp lực chuyện phải sinh con, vô tư tận hưởng cuộc sống.

Theo Sohu, Huỳnh Tông Trạch mới đây gây chú ý khi nhận lời tham gia một chương trình phỏng vấn. Tại đây, diễn viên chia sẻ quan điểm của mình về chuyện tình cảm, hôn nhân. Ngôi sao Bằng chứng thép tuyên bố sẽ không kết hôn.

Ngôi sao TVB tuyên bố không kết hôn. Ảnh: Sohu.

Theo nam diễn viên, quyết định này của anh chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh gia đình. Tài tử tiết lộ sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cha mẹ ly hôn từ khi anh mới chào đời. Việc lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm khiến Huỳnh Tông Trạch chưa bao giờ có khái niệm quá rõ ràng về hạnh phúc gia đình. Anh thừa nhận thậm chí không có cảm giác phụ thuộc hay gắn bó mạnh mẽ với cha mẹ như nhiều người khác.

Vì vậy, Huỳnh Tông Trạch cho rằng cuộc sống hiện tại với anh đã là trạng thái trọn vẹn nhất. Nếu lập gia đình và có con, anh lại phải đối mặt với những áp lực mới, đặc biệt là trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Hiện tại, Huỳnh Tông Trạch 45 tuổi và vẫn công khai độc thân. Trong khi nhiều người cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống trong gia đình nhiều thành viên quây quần, nam diễn viên lại tin rằng tận hưởng trạng thái độc thân và sống hết mình với hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng sự nghiệp thành công, Huỳnh Tông Trạch được xem là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều khán giả. Suốt nhiều năm đóng phim, tham gia sự kiện thương mại và nhận hợp đồng quảng cáo, đặc biệt là sau khi xây dựng được tên tuổi tại thị trường đại lục, anh được cho là đã tích lũy khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Huỳnh Tông Trạch có quan điểm rất thoải mái về tiền bạc. Anh giữ quan điểm kiếm được tiền thì nên tận hưởng cuộc sống. Bởi theo Huỳnh Tông Trạch, anh không có áp lực phải để lại tài sản cho con cái. Với những món đồ yêu thích, tài tử sẵn sàng móc hầu bao mà không cần đắn đo.

Huỳnh Tông Trạch không áp lực chuyện phải kết hôn, sinh con. Ảnh: Sohu.

Trước đây, Huỳnh Tông Trạch từng có một số mối tình gây chú ý, nổi tiếng nhất vẫn là với Hồ Hạnh Nhi. Cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hong Kong. Thế nhưng cuối cùng, Hồ Hạnh Nhi đã bật khóc khi công khai chuyện chia tay trước truyền thông.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hạnh Nhi nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới. Cô kết hôn với Lý Thừa Đức và hiện có ba con trai. Gia đình nữ diễn viên hiện được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống êm ấm, viên mãn.