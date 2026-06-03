Yên Đan ở hiện tại

Yên Đan đóng chung với Nguyễn Văn Chung trong phim điện ảnh Ốc mượn hồn. Trong phim, người đẹp vào vai An, vợ của nam chính. Cô mất tích sau một tai nạn ngoài biển. Sau đó, một cô gái khác xuất hiện, tự nhận là An sống lại, linh hồn nhập vào thân xác này. Sự kiện bí ẩn đó kéo theo loạt tình tiết gây bất ngờ phía sau.