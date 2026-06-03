Yên Đan ở hiện tại

Yên Đan những ngày qua đang thu hút sự quan tâm khi vướng tin hẹn hò nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tin đồn dấy lên khi đoạn clip cả hai nắm tay nhau thân thiết được lan truyền trên mạng xã hội. Song phía Nguyễn Văn Chung đã bác tin hai người đang hẹn hò, cho biết họ chỉ là đồng nghiệp.
Yên Đan đóng chung với Nguyễn Văn Chung trong phim điện ảnh Ốc mượn hồn. Trong phim, người đẹp vào vai An, vợ của nam chính. Cô mất tích sau một tai nạn ngoài biển. Sau đó, một cô gái khác xuất hiện, tự nhận là An sống lại, linh hồn nhập vào thân xác này. Sự kiện bí ẩn đó kéo theo loạt tình tiết gây bất ngờ phía sau.
Nhân vật của Yên Đan không có nhiều đất diễn, khi "biến mất" suốt phần lớn thời lượng câu chuyện. Ở cao trào hồi cuối, nhân vật xuất hiện trở lại, mang theo cú plot-twist lớn nhất phim. Yên Đan để lại ấn tượng với ngoại hình sáng, gương mặt xinh xắn dễ thu hút người đối diện.
Tuy nhiên, màn trình diễn của diễn viên sinh năm 1997 lại gây hụt hẫng. Ở nhiều phân cảnh, Yên Đan bị nhận xét thoại thiếu cảm xúc. Không những vậy, cô còn để lộ hạn chế ở diễn xuất biểu cảm. Người đẹp chưa cho thấy sự biến hóa trong cảm xúc, ánh mắt đôi khi trống rỗng, thiếu câu chuyện.
Khuyết điểm trong diễn xuất của Yên Đan bộc lộ rõ ở những cảnh quay cận, khi ống kính bám sát từng biểu cảm trên gương mặt. Diễn viên thể hiện non nớt, chưa lột tả được sự đau đớn, giằng xé bên trong một người vợ bên bờ hôn nhân đổ vỡ, phát hiện chồng ngoại tình.
Trước Ốc mượn hồn, Yên Đan từng có kinh nghiệm tham gia một số dự án truyền hình. Năm 2024, cô xuất hiện trong Đi giữa trời rực rỡ với vai Như, một cô nàng đanh đá, đỏng đảnh. Tới đầu năm 2025, người đẹp tiếp tục gây chú ý với vai Tường Vân trong Đi về miền có nắng. Diễn viên vào vai một tiểu thư "ngậm thìa vàng", quyết tâm rời xa vòng tay cha mẹ để tự lập nghiệp.
Qua hai dự án phim, Yên Đan mới để lại ấn tượng với khán giả truyền hình nhờ ngoại hình xinh xắn, gương mặt thu hút, nụ cười rạng rỡ. Diễn viên vẫn có màn thể hiện tương đối tròn trịa ở những vai vừa vặn, không nặng về tâm lý. Song, để tiến xa hơn với sự nghiệp diễn xuất, Yên Đan có lẽ cần nghiêm túc trau dồi và dắt túi thêm những vai diễn có sức nặng.
Yên Đan sinh năm 1997 tại Đắk Lắk, tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Người đẹp từng có thời gian theo đuổi bộ môn múa, làm KOL trước khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Trang cá nhân của nữ diễn viên hiện thu hút gần 300.000 lượt theo dõi.
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